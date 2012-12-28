В Липецкой области дождливо, туманно и до +11

Температура остается выше обычного.



13 ноября Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над южной половиной ЦФО, ожидаются дожди различной интенсивности. 14 ноября атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся. 15 ноября регион попадет под влияние фронтов циклона с Атлантики, который принесет небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 ноября в Липецкой области облачно, ночью небольшие дожди, днем местами небольшие дожди, местами туман. Ветер ночью южный, слабый, 2-7 м/сек, днем западный, усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +4 до +9 градусов, днем — от +6 до +11.В Липецке облачно, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, утром и днем туман. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.День 13 ноября стал самым теплым в Липецке в 1927 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году — 21 градусов мороза.