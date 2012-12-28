Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Погода в Липецке
280
сегодня, 17:00
В Липецкой области дождливо, туманно и до +11
Температура остается выше обычного.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 ноября в Липецкой области облачно, ночью небольшие дожди, днем местами небольшие дожди, местами туман. Ветер ночью южный, слабый, 2-7 м/сек, днем западный, усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +4 до +9 градусов, днем — от +6 до +11.
В Липецке облачно, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, утром и днем туман. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.
День 13 ноября стал самым теплым в Липецке в 1927 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году — 21 градусов мороза.
1
0
0
0
0
Комментарии