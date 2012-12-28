«РИР Энерго» пересчитало плату за горячую воду жильцам 283 многоквартирных домов

Из-за ремонта на коммунальных сетях жильцы оставались без горячей воды дольше, чем допустимо.

После вмешательства прокуратуры липчанам пересчитали плату за горячую воду — «РИР Энерго» вернет клиентам в общей сложности более двух миллионов рублей.«В августе и сентябре этого года филиал АО «РИР Энерго»-«Липецкая генерация» ремонтировал сети на нескольких улицах Липецка. При этом была существенно превышена допустимая законом продолжительность перерыва подачи горячей воды жильцам 283 многоквартирных домов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.По данным GOROD48, речь идёт о 283 домах на площади Победы, площади Торговой, проспекте Победы, улицах 8 Марта, Барашева, Ворошилова, Гоголя, Горького, Ульяны Громовой, Депутатской, Доватора, Индустриальной, Киевской, Коммунальной, Механизаторов, Мичурина, Неделина, Нижней Логовой, Октябрьской, Папина, Первомайской, Пушкина, Cоветской, Толстого, Фрунзе, Юных Натуралистов и других.Прокуратура внесла представление руководителю компании, а также возбудила в отношении юрлица дело об административном правонарушении за повторное нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами (по части третьей статьи 7.23 КоАП РФ).В результате жильцам остававшихся без горячей воды домов произведен перерасчет платы.