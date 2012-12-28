В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
«РИР Энерго» пересчитало плату за горячую воду жильцам 283 многоквартирных домов
Из-за ремонта на коммунальных сетях жильцы оставались без горячей воды дольше, чем допустимо.
«В августе и сентябре этого года филиал АО «РИР Энерго»-«Липецкая генерация» ремонтировал сети на нескольких улицах Липецка. При этом была существенно превышена допустимая законом продолжительность перерыва подачи горячей воды жильцам 283 многоквартирных домов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
По данным GOROD48, речь идёт о 283 домах на площади Победы, площади Торговой, проспекте Победы, улицах 8 Марта, Барашева, Ворошилова, Гоголя, Горького, Ульяны Громовой, Депутатской, Доватора, Индустриальной, Киевской, Коммунальной, Механизаторов, Мичурина, Неделина, Нижней Логовой, Октябрьской, Папина, Первомайской, Пушкина, Cоветской, Толстого, Фрунзе, Юных Натуралистов и других.
Прокуратура внесла представление руководителю компании, а также возбудила в отношении юрлица дело об административном правонарушении за повторное нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами (по части третьей статьи 7.23 КоАП РФ).
В результате жильцам остававшихся без горячей воды домов произведен перерасчет платы.
