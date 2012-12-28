Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»
Происшествия
В Ельце пассажирка набросилась на водителя автобуса
Происшествия
«Форд» вылетел на клумбу у ТЦ «Малибу»
Происшествия
Читать все
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
«РИР Энерго» пересчитало плату за горячую воду жильцам 283 многоквартирных домов
Общество
Большая ветка оборвала провод и упала на дорогу
Общество
На буйного посетителя елецкой поликлиники составлен протокол о мелком хулиганстве
Происшествия
Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции
Происшествия
Главным тренером московского «Спартака» стал бывший игрок «Металлурга»
Спорт
В Липецке к концу года отремонтируют проезды в 19-м микрорайоне
Общество
В Ельце столкнулись «Лада» и «Тойота», после чего иномарка врезалась в столб
Происшествия
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
Читать все
Общество
585
сегодня, 13:41
14

«РИР Энерго» пересчитало плату за горячую воду жильцам 283 многоквартирных домов

Из-за ремонта на коммунальных сетях жильцы оставались без горячей воды дольше, чем допустимо.

После вмешательства прокуратуры липчанам пересчитали плату за горячую воду — «РИР Энерго» вернет клиентам в общей сложности более двух миллионов рублей.

«В августе и сентябре этого года филиал АО «РИР Энерго»-«Липецкая генерация» ремонтировал сети на нескольких улицах Липецка. При этом была существенно превышена допустимая законом продолжительность перерыва подачи горячей воды жильцам 283 многоквартирных домов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

По данным GOROD48, речь идёт о 283 домах на площади Победы, площади Торговой, проспекте Победы, улицах 8 Марта, Барашева, Ворошилова, Гоголя, Горького, Ульяны Громовой, Депутатской, Доватора, Индустриальной, Киевской, Коммунальной, Механизаторов, Мичурина, Неделина, Нижней Логовой, Октябрьской, Папина, Первомайской, Пушкина, Cоветской, Толстого, Фрунзе, Юных Натуралистов и других. 

Прокуратура внесла представление руководителю компании, а также возбудила в отношении юрлица дело об административном правонарушении за повторное нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами (по части третьей статьи 7.23 КоАП РФ).

В результате жильцам остававшихся без горячей воды домов произведен перерасчет платы.
ЖКХ
0
1
0
5
1

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Космонавтов 38
22 минуты назад
сделают перерасчет? Плату начисляют по среднему, а отопление фактически включили в конце месяца.
Ответить
27мкрн
37 минут назад
Пересчитают. А компенсируют себе недогревом. Вода "горячая" в последнее время не такая уж и горячая, чуть теплая, особенно по выходным почему-то.. соответственно идет перерасход
Ответить
Ул.Папина
48 минут назад
383 рубля перерасчет за октябрь.... Папина, включили с 17.10., и с 23.10. по 11.11.2025 у нас то и дело ограничение поставки ресурсов....а в итоге отопления нет. Очень много перерассчитали.
Ответить
ВАСЯ
55 минут назад
Что они там насчитали, если счетчики г.в не крутили 2 месяца??? А вот электросчетчики намотали конкретно... потому как - водонагреватели работали без устали все это время..... И кто это расходы людям компенсирует то???
Ответить
Эфа
сегодня, 14:17
Наименование юр лица зачем в секрете держать? Неужто РИР за уши притянули к статье, касающейся управления МКД?
Ответить
Липа
сегодня, 14:08
На лтз из крана горячей воды течёт ржавчина. Их крана холодной - вонь с хлоркой. Ростелеком - ни интернета, ни мобильной связи. Так и живём и перерасчёта не предвидеть
Ответить
Вопрос
35 минут назад
АВы не пробовали сменить поставщика интернета? Что Вы за него вцепились?
Ответить
Ого!
сегодня, 14:05
Кому-то даже рублей 100 вернут!!!
Ответить
это уж слишком
сегодня, 14:14
Ну вы загнули ! Рублей 20 может и вернут.
Ответить
Зоя
сегодня, 14:03
Сов ершенно не понятно -за воду платим по счетчикам - нет воды -нет расхода - нет оплаты. Экономия так сказать. Общедомовые нужды получается компенсируют или что?!
Ответить
МакС
34 минуты назад
За отопление! Мало у кого есть счётчики на отопление.
Ответить
Как
сегодня, 14:01
Можно пересчитать,если есть счётчики? Не пользуешься и не считает.Хваьит уже выдумывать!!!
Ответить
Мимоходом
43 минуты назад
Учитесь читать, что написано, а не фантазируйте. Перерасчет не за использованный объем, а за нарушение в предоставлении услуги.
Ответить
Не правы
30 минут назад
Учитесь читать, что написано, а не фантазируйте. Перерасчет не за использованный объем, а за нарушение в предоставлении услуги. Мать-часть, В том числе и перерасчёт за неиспользуемый объём. Читать умеете? "За повторное нарушение нормативного уровня". Это и есть объём.
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить