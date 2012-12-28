Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Погода в Липецке
179
55 минут назад
В Липецкой области дожди и до +11
Теплая погода задерживается в Липецкой области.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 ноября в Липецкой области облачно, ночью дожди, местами сильные, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +4 до +9 градусов, днем — от +6 до +11.
В Липецке облачно, ночью сильные, днем умеренные дожди. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.
День 12 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 19 градусов мороза.
