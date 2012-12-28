В Липецкой области дожди и до +11

Теплая погода задерживается в Липецкой области.

В ближайшие двое суток Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над южной половиной ЦФО, ожидаются дожди различной интенсивности. 14 ноября атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 ноября в Липецкой области облачно, ночью дожди, местами сильные, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +4 до +9 градусов, днем — от +6 до +11.В Липецке облачно, ночью сильные, днем умеренные дожди. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.День 12 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 19 градусов мороза.