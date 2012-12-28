$81,37
€93,76
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Новогодним Липецк станет к середине декабря
Общество
Детская банковская карта: современный формат для карманных ребенка
Общество
16-летний хакер из Подмосковья оформил на имя ельчанки несколько микрокредитов
Происшествия
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
В Липецке опять расстреляли трамвай
Происшествия
«Киа» и «Санг Йонг» жестко столкнулись на кольце площади Победы
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +12
Погода в Липецке
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$81,37
€93,76
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду
Погода в Липецке
Те птицы, что чуть-чуть умнее, весь год на юге и живут
Неделя 48
Задонский фотограф запечатлел редкую небесную гостью — комету Леммон
Общество
Тепло пошло в дома на Гагарина и Титова
Общество
16-летний хакер из Подмосковья оформил на имя ельчанки несколько микрокредитов
Происшествия
Новогодним Липецк станет к середине декабря
Общество
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Детская банковская карта: современный формат для карманных ребенка
Общество
Читать все
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду
Погода в Липецке
Тепло пошло в дома на Гагарина и Титова
Общество
Новогодним Липецк станет к середине декабря
Общество
Детская банковская карта: современный формат для карманных ребенка
Общество
16-летний хакер из Подмосковья оформил на имя ельчанки несколько микрокредитов
Происшествия
Те птицы, что чуть-чуть умнее, весь год на юге и живут
Неделя 48
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Задонский фотограф запечатлел редкую небесную гостью — комету Леммон
Общество
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Происшествия
298
53 минуты назад
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
В Липецкой области введен желтый уровень тревоги «Воздушная опасность». Он означает, что вбили границ региона замечены БПЛА.
воздушная тревога
БПЛА
0
0
3
2
3
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии