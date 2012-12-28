В Липецке задержан подозреваемый в хищении велосипеда у пенсионера

Похитителя вычислили по камерам наблюдения.

Полицейские задержали 30-летнего липчанина по подозрению в краже велосипеда, принадлежавшего 77-летнему горожанину.В переулке Рудный мужчина заметил оставленный у подъезда велосипед, повредил замок и похитил его. Ущерб составил 10 000 рублей.В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска идентифицировали подозреваемого с помощью систем видеонаблюдения. Установлено, что похищенный велосипед похититель продал за 2 000 рублей.По факту происхождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.