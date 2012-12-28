Происшествия
В Липецке задержан подозреваемый в хищении велосипеда у пенсионера
Похитителя вычислили по камерам наблюдения.
В переулке Рудный мужчина заметил оставленный у подъезда велосипед, повредил замок и похитил его. Ущерб составил 10 000 рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска идентифицировали подозреваемого с помощью систем видеонаблюдения. Установлено, что похищенный велосипед похититель продал за 2 000 рублей.
По факту происхождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
