Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Шесть БПЛА сбиты ночью над областью
Происшествия
В липецком автобусе открыли стрельбу: задержан 22-летний приставала
Происшествия
Машина «скорой помощи» столкнулась на елецкой трассе с лосем
Происшествия
«У нас до сих пор нет отопления!»
Общество
Ещё один сотрудник УФСИН предстанет перед судом
Происшествия
В Липецкой области снизились цены на бензин
Общество
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
Общество
Липчанка родила второго ребёнка в машине у перинатального центра
Здоровье
В поле нашли труп
Происшествия
Читать все
«Уже неделю нет отопления и горячей воды»
Общество
Более 100 домов сегодня в Липецке остались без тепла
Общество
В поле нашли труп
Происшествия
Прислали на помощь: переведенный в липецкий магазин астраханец украл со склада iPhone
Происшествия
Партия экзотических рептилий из Чехии прошла карантин в Липецкой области
Общество
Липецкого сыча спасают в Мичуринске
Общество
Один человек погиб и трое пострадали в пожарах за минувшие сутки
Происшествия
Погрузиться в физику и сдать ЕГЭ на высокий балл школьникам поможет НЛМК
НЛМК Live
Сегодня в 17:00 открывается движение по улице Плеханова
Общество
Игра для интеллектуалов: на НЛМК стартовали «Металлургические вечера»
НЛМК Live
Читать все
Общество
1522
сегодня, 10:45
14

Более 100 домов сегодня в Липецке остались без тепла

Энергетики ремонтируют сети в Матырском, на улицах Гагарина и Папина.

Сегодня «РИР-Энерго» проводит ремонт тепловых сетей в Матырском на улице Энергостроителей, в Липецке на улице Гагарина, а также на Центральном тепловом пункте у пересечения улиц Папина и Доватора.

На время работ, с 9:00 до 15:00 приостановлена подача тепла и горячей воды по следующим адресам:

— Энергостроителей, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17а, 176, 2, 22, 3,4,5,6,7,9;

— Доватора: 2, 4, 4/1, 4А, 6, 8;

— Папина, д. 9;

— Юных Натуралистов: 11, 13, 15

Снижены параметры теплоносителя на время ремонтных работ по адресам:

— Гагарина: 145, 147, 147А, 149/2, 151/153, 151/2, 151/3, 153/2, 155, 157, 157/1, 157/2, 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3;

— Титова: 2/143, 2/2, 3, 4, 4/2, 4/3, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 8Г, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6;

— Космонавтов: 38, 42/3, 44/2, 44/3, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2, 50, 52, 54, 54А, 56/1, 56/2, 56/3, 56А, 58, 58/2, 58/3, 62/1;

— Циолковского: 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 3/5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2.
отполение
2
2
4
2
2

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
зато
сегодня, 11:46
гордимся прошлым,а настоящее в разрухе,а будущего нет.
Ответить
КОМДИВ
сегодня, 11:40
Порядочный человек просто подал бы в отставку
Ответить
Житель
сегодня, 11:39
Написали что параметры снижены а перерасчет не написали какой будет и будет ли вообще? Так же каждую пятницу и до понедельника параметры по городу занижают так как вызвать или пожаловаться не куда в эти дни выходной.
Ответить
Медведь
сегодня, 11:20
Мэрия летом строила аттракционы энергетиков ни кто не контролировал они раскопы больше года не закрывают и за собой не убирают вот и результат когда надо подать тепло у них ремонт .
Ответить
Ну загнул
сегодня, 11:24
Контролируют аттракционы и раскопки совершенно разные департаменты.
Ответить
разогну
сегодня, 11:47
Контролируют аттракционы и раскопки совершенно разные департаменты. И что? Кто "разные" департамэнты контролирует? Или оне сами по себе?
Ответить
Ответ
сегодня, 12:13
И что? Кто "разные" департамэнты контролирует? Или оне сами по себе? Вы ответьте сами себе: "департамент по аттракционам" как может контролировать или усилить "департамент по раскопкам"? Ну то есть, если трактористы в колхозе халтурят, то на трактор посадят доярку? Или на заводе нет электриков, директор отправит слесарей на их замену. Ну вдумайтесь!
Ответить
Да?
сегодня, 12:21
Вы ответьте сами себе: "департамент по аттракционам" как может контролировать или усилить "департамент по раскопкам"? Ну то есть, если трактористы в колхозе халтурят, то на трактор посадят доярку? Или на заводе нет электриков, директор отправит слесарей на их замену. Ну вдумайтесь! А хозяин в этом городе есть или как? Или где?
Ответить
Гость
сегодня, 11:11
Проезд Строителей 4, пятые сутки нет горячей воды и отопления.
Ответить
Вот же
сегодня, 10:58
В такую погоду там ковыряться. Настоящие мужики.
Ответить
....
сегодня, 10:57
Удачи всем работающим на сетях.
Ответить
Космонавтов 38
сегодня, 10:57
Мало того, что снижена температура энергоносителя, так ещё и все батареи на обратках стоят. Угловая квартира обогревается фактически двумя трубами, а не батареями.
Ответить
Елена
сегодня, 10:54
Депутатская 55,57,53А,61 нет отопления со вчерашнего дня! Заявки подали везде !Никто не знает в чем дело - ни аварийка, ни управляшка, ни ЕДС. В РИР-энерго дозвониться невозможно - никто не берет трубки!
Ответить
....
сегодня, 11:35
Никому ничего не надо, кроме нас самих...Терпения вам!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить