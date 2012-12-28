Более 100 домов сегодня в Липецке остались без тепла

Энергетики ремонтируют сети в Матырском, на улицах Гагарина и Папина.

Сегодня «РИР-Энерго» проводит ремонт тепловых сетей в Матырском на улице Энергостроителей, в Липецке на улице Гагарина, а также на Центральном тепловом пункте у пересечения улиц Папина и Доватора.На время работ, с 9:00 до 15:00 приостановлена подача тепла и горячей воды по следующим адресам:— Энергостроителей, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17а, 176, 2, 22, 3,4,5,6,7,9;— Доватора: 2, 4, 4/1, 4А, 6, 8;— Папина, д. 9;— Юных Натуралистов: 11, 13, 15Снижены параметры теплоносителя на время ремонтных работ по адресам:— Гагарина: 145, 147, 147А, 149/2, 151/153, 151/2, 151/3, 153/2, 155, 157, 157/1, 157/2, 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3;— Титова: 2/143, 2/2, 3, 4, 4/2, 4/3, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 8Г, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6;— Космонавтов: 38, 42/3, 44/2, 44/3, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2, 50, 52, 54, 54А, 56/1, 56/2, 56/3, 56А, 58, 58/2, 58/3, 62/1;— Циолковского: 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 3/5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2.