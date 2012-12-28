Мошенники обманули даже «умудренных опытом»: сын перечислил миллионы, мать одумалась в банке
24 минуты назад
В Ельце частично прекращена подача воды из-за аварии на водозаборе
«Елецводоканал» ввел временное ограничение водоснабжения для нескольких районов города. Аварийные работы начались сегодня днем.
Отключение затронуло поселок Ольшанец, микрорайон Хлебная база и елецкий участок особой экономической зоны «Липецк».
Для жителей этих районов будет организован подвоз питьевой воды по индивидуальным заявкам.
Обращения принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(47467)2-01-83.
