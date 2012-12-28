В Ельце частично прекращена подача воды из-за аварии на водозаборе

«Елецводоканал» ввел временное ограничение водоснабжения для нескольких районов города. Аварийные работы начались сегодня днем.

В связи с аварийной ситуацией на Рязано-Уральском водозаборе сегодня, 25 октября 2025 года, с 15:15 до окончания ремонтных работ прекращена подача холодной воды в отдельных районах Ельца.Отключение затронуло поселок Ольшанец, микрорайон Хлебная база и елецкий участок особой экономической зоны «Липецк».Для жителей этих районов будет организован подвоз питьевой воды по индивидуальным заявкам.Обращения принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(47467)2-01-83.