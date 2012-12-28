«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
В России
53 минуты назад
Российские власти обсудят смягчение условий по НДС для малого бизнеса
Также в правительстве обсуждается и так называемый «переходный период» для адаптации микробизнеса к новым условиям.
Такие предложения рассматривались в ходе совещаний в правительстве и администрации президента, — заявили два источника, знакомых с ходом дискуссии.
В конце сентября правительство одновременно с проектом федерального бюджета на будущий год внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс. В нем, в частности, предусматривается повышение базовой ставки НДС с 20 до 22% и изменение порога дохода, при котором фирмы и индивидуальные предприниматели на «упрощенке» платят НДС, с 60 млн до 10 млн рублей в год. Предполагалось, что это увеличит долю плательщиков НДС на УСН примерно с 4 до 15%.
Обсуждения затрагивают, в частности, предельный размер дохода для плательщиков УСН в целях уплаты НДС, — говорит один из источников, по словам которого, в частности, просчитывался вариант установить его на уровне 30 млн руб., но на текущий момент он не получил поддержки. Это значило бы, что, если в 2025 году доход бизнеса превысит 30 млн рублей, в 2026 году такой бизнес будет платить НДС либо по общей ставке 22%, либо по специальным ставкам (5/7%).
