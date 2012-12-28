В Липецкой области продолжает господствовать циклон с дождями

Температура возвращается к показателям нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона, центр которого переместится с Восточной Европы на южную половину ЦФО, будет преобладать облачная и дождливая погода.





Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что в пределах нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 октября в Липецкой области облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем дожди, местами сильные. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем – от +5 до +10.





В Липецке облачно, ночью небольшие, днем сильные дожди. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем – от +7 до +9 градусов.





День 20 октября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 8 градусов мороза.