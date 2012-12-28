Погода в Липецке
438
сегодня, 17:00
В Липецкой области продолжает господствовать циклон с дождями
Температура возвращается к показателям нормы.
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона, центр которого переместится с Восточной Европы на южную половину ЦФО, будет преобладать облачная и дождливая погода.
Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 октября в Липецкой области облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем дожди, местами сильные. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем – от +5 до +10.
В Липецке облачно, ночью небольшие, днем сильные дожди. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем – от +7 до +9 градусов.
0
0
0
2
0
Комментарии