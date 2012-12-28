Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора

Девушка обронила телефон выходя из такси неподалеку от поликлиники.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, 17-летняя жительница Ельца в день визита в медучреждение выронила свой мобильный телефон, выходя из такси. Обращаясь в полицию, потерпевшая пояснила, что гаджет ей жизненно необходим, поскольку он фиксирует работу кардиостимулятора — мобильное приложение отслеживает ключевые показатели, связанные с ее заболеванием. Стоимость телефона девушка оценила в 55 000 рублей.Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к хищению ранее судимого 47-летнего местного жителя.Выяснилось, что подозреваемый подъехал на автомобиле к больнице и на тротуаре заметил бесхозный телефон. Не предприняв попыток найти владельца, он присвоил чужое имущество — выбросил сим-карту, вставил свою и начал им пользоваться.Похищенный телефон был изъят у фигуранта и возвращен юной ельчанке.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по вменяемой статье достигает пяти лет лишения свободы.