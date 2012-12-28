Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора

В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
Происшествия
13 минут назад
Девушка обронила телефон выходя из такси неподалеку от поликлиники.
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к хищению ранее судимого 47-летнего местного жителя.
Выяснилось, что подозреваемый подъехал на автомобиле к больнице и на тротуаре заметил бесхозный телефон. Не предприняв попыток найти владельца, он присвоил чужое имущество — выбросил сим-карту, вставил свою и начал им пользоваться.
Похищенный телефон был изъят у фигуранта и возвращен юной ельчанке.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по вменяемой статье достигает пяти лет лишения свободы.
