сегодня, 10:53
За год куры подорожали на 28%
Итоги недели: цены.
Цена корзины из дорогих продуктов, напротив, поднялась на 84 рубля 95 копеек. Подорожали свиной карбонад, рис и гречка.
По-прежнему дорожают куры. Причина этого — удорожание кормов, аналитики предупреждают, что цены на кур к концу года могут прибавить 15%-25%, относительно второго полугодия 2024 года.
По нашим подсчетам, цены на кур за год выросли на 28%. Это самый подорожавший продукт из нашей дешёвой корзины. На втором месте подсолнечное масло (20%), на третьем — лук (15%).
Справедливости ради обозначим и тройку самых подешевевших за год продуктов. Цены на рис упали более чем в два раза, яйца подешевели на 75%, капуста — на 40%.
Картофель, цены на который били все рекорды весной, сейчас стоит дешевле, чем в прошлом году — 25 рублей 99 копеек против 29 рублей 99 копеек.
Подешевели яблоки. Но это касается только фруктов из «дешевой» корзины. В «дорогой» они подорожали. В прошлом году самые дорогие яблоки, которые мы видели, стоили 169 рублей 99 копеек. А сейчас такие же продают по 189 рублей 99 копеек. И они, судя по качеству, залеживаются.
Цены на сахар за год не изменились. Но еще в начале нынешней осени сахар вдруг подешевел, а теперь нача прибавлять в цене. Ценник 63 рубля 49 копеек за килограмм сахара с пометкой «выгодно» смотрится так себе.
Кстати, на этой неделе мы сахар даже не во всех магазинах нашли. Самый дорогой, местный боринский — 90 рублей за килограмм. Год назад он стоил столько же.
В магазинах вновь появились кабачки — по 179 рублей 99 копеек за килограмм. Этот овощ выпал из категории дешевых до следующего лета.
А еще в магазинах продают зеленые мандарины, они существенно дешевле оранжевых — 179 рублей 99 копеек против 219 рублей 99 копеек.
— Они недозрелые что ли? — поинтересовалась покупательница.
— Да нет, это такой сорт, — ответили ей.
Любители экзотики могут полакомиться каштанами на Центральном рынке. Они стоят всего 650 рублей за килограмм.
