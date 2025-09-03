Все новости
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Происшествия
В 9-м микрорайоне Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
Красный уровень — «Угроза атаки БПЛА» объявлен для нескольких районов Липецкой области
Происшествия
Ночью над Липецкой областью сбили 2 беспилотника
Происшествия
Обниму, согрею, милая моя — булькай, батарея отопления!
Общество
Красный уровень в Данковском районе отменен
Происшествия
В Липецкой области небольшие дожди и до +13
Погода в Липецке
Туман ожидается в Липецкой области
Общество
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Происшествия
Приехавшей в Лебедянь даме разбили телефон, порвали паспорт и выбросили дорогущую сумочку
Общество
Ночью над Липецкой областью сбили 2 беспилотника
Происшествия
Красный уровень в Данковском районе отменен
Происшествия
Туман ожидается в Липецкой области
Общество
Житель Грязей из мести решил спалить автомобиль и дом знакомого
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности объявлен для Данковского района
Общество
Отменен объявленный ранее красный уровень в нескольких районах Липецкой области
Происшествия
Красный уровень — «Угроза атаки БПЛА» объявлен для нескольких районов Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Общество
248
сегодня, 10:53
17

За год куры подорожали на 28%

Итоги недели: цены.

За неделю наш набор дешевых продуктов снизился в цене на 31 рубль 3 копейки. Стали меньше стоить молоко, рис и овощи.



Цена корзины из дорогих продуктов, напротив, поднялась на 84 рубля 95 копеек. Подорожали свиной карбонад, рис и гречка.



По-прежнему дорожают куры. Причина этого — удорожание кормов, аналитики предупреждают, что цены на кур к концу года могут прибавить 15%-25%, относительно второго полугодия 2024 года.

По нашим подсчетам, цены на кур за год выросли на 28%. Это самый подорожавший продукт из нашей дешёвой корзины. На втором месте подсолнечное масло (20%), на третьем — лук (15%).

Справедливости ради обозначим и тройку самых подешевевших за год продуктов. Цены на рис упали более чем в два раза, яйца подешевели на 75%, капуста — на 40%.

Картофель, цены на который били все рекорды весной, сейчас стоит дешевле, чем в прошлом году — 25 рублей 99 копеек против 29 рублей 99 копеек.

Подешевели яблоки. Но это касается только фруктов из «дешевой» корзины. В «дорогой» они подорожали. В прошлом году самые дорогие яблоки, которые мы видели, стоили 169 рублей 99 копеек. А сейчас такие же продают по 189 рублей 99 копеек. И они, судя по качеству, залеживаются.



Цены на сахар за год не изменились. Но еще в начале нынешней осени сахар вдруг подешевел, а теперь нача прибавлять в цене. Ценник 63 рубля 49 копеек за килограмм сахара с пометкой «выгодно» смотрится так себе.



Кстати, на этой неделе мы сахар даже не во всех магазинах нашли. Самый дорогой, местный боринский — 90 рублей за килограмм. Год назад он стоил столько же.



В магазинах вновь появились кабачки — по 179 рублей 99 копеек за килограмм. Этот овощ выпал из категории дешевых до следующего лета.



А еще в магазинах продают зеленые мандарины, они существенно дешевле оранжевых — 179 рублей 99 копеек против 219 рублей 99 копеек.

 — Они недозрелые что ли? — поинтересовалась покупательница.

 — Да нет, это такой сорт, — ответили ей.



Любители экзотики могут полакомиться каштанами на Центральном рынке. Они стоят всего 650 рублей за килограмм.

Комментарии (17)

Гость
20 минут назад
Понимаю не по теме вопрос, что у нас с бензином куда пропал?
Ответить
Ответ
12 минут назад
Не пропал, а закончился. Когда сделают ещё, то появится. Подождать надо. Заводы не все ещё работают.
Ответить
Алик
29 минут назад
Рост цен это показатель того что доходы россиян растут
Ответить
Сергей Б
15 минут назад
Это реально так. Потребление же не снижается. Значит, люди покупают. Значит, доходы растут. С социалистическим экономистом Карлом Марксом и капиталистическим Адамом Смитом не поспоришь. Оба писали об этом одинаково.
Ответить
Сергей Б
47 минут назад
Каштаны вещь интересная. Но тоже подорожали. Неурожай ))) И это отнюдь не экзотика: чуть южнее нас, в Ростове, Краснодаре, это обычно продаётся.
Ответить
кит
56 минут назад
Выжить можно, одним словом(или двумя). Лук дорожает потому что сгнил от дождей,кто ведрами выкидывает,а кто и мешками ! А у картофеля * в этом году ,хотя гнил тоже на грядке из за дождей.Но большой урожай победил и цены и потери .
Ответить
Посоветуйте
58 минут назад
что можно насушить в духовке на зиму: лук, морковь, свёклу, капусту белокочанную, кабачки, докторскую колбасу?
Ответить
Про колбасу
13 минут назад
Её тоже можно заморозить, как сосиски. Нарежьте на кусочки и в морозилку. А потом можно жарить для яичницы или размораживать для пиццы, жарить с картошкой. Вариантов много.
Ответить
нее
49 минут назад
лучше заморозить !
Ответить
Зачем?
49 минут назад
Морковь, свеклу и кабачки можно заморозить.
Ответить
Русский
сегодня, 11:23
До лампочки. Мы и свининой обойдемся
Ответить
Ксения
сегодня, 11:15
Это ещё ерунда щас к новому году цены на продукты будут просто космические
Ответить
И почему же?
49 минут назад
А потому что в яноввй год у нас национальная обдираловка! Словно весь год голодали.
Ответить
Наверно
сегодня, 11:12
до блокадного Л-да ещё далеко?
Ответить
Правда ли
сегодня, 11:07
что ВОЗ признала сахар наркотиком?
Ответить
Слухи
50 минут назад
что ВОЗ признали инструментом управления олигархов
Ответить
Нет
50 минут назад
Ученые Института сердца Сент-Люка (США) и некоммерческой организации Lahey Health заявили о том, что сахар вызывает привыкание и является наркотическим средством подобно кокаину. В целом они правы. Но ВОяз к этому отношения не имеет.
Ответить
