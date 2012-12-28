Рост цен на бензин еще немного замедлился

Цены на бензин выросли за прошлую неделю на 0,3% — неделей ранее бензин подорожал в среднем на 0,4%.



Рост цен на бензин на прошлой неделе еще немного замедлился — до 0,3% против 0,4% за предыдущий период. Увеличилась стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива, сильнее всего выросла цена премиального бензина – на 0,6%. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 7 по 13 октября.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% и составила 65,82 рубля за литр против 65,45 рубля неделей ранее. Заметнее всего подорожал бензин премиальной марки АИ-98 –на 0,6%, с 87,36 рубля до 87,84 рубля за литр. Бензин АИ-92 подорожал на 0,3%, его стоимость составила 62,60 рубля (на 6 октября — 62,42 рубля за литр). На 0,3% подорожал бензин марки АИ-95 — с 67,36 рубля до 67,73 рубля. Цена на дизельное топливо увеличилась на 0,4%: с 70,82 рубля до 71,09 рубля за литр.