Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе

Тревогу забила официантка.

Вечером 15 октября на трассе «Дон» в селе Введенка Хлевенского района на стоянке в салоне грузовика был обнаружен мёртвым водитель. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не было. Личность мужчины установлена — это 57-летний житель Санкт-Петербурга.В полицию позвонила официантка придорожного кафе. Девушка заметила, что поужинав, мужчина сел в салон автомобиля и долго не подаёт никаких признаков жизни и не выходит.«Полиция разбирается в обстоятельствах смерти водителя грузовика», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.