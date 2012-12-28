Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
1093
58 минут назад
3
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Тревогу забила официантка.
В полицию позвонила официантка придорожного кафе. Девушка заметила, что поужинав, мужчина сел в салон автомобиля и долго не подаёт никаких признаков жизни и не выходит.
«Полиция разбирается в обстоятельствах смерти водителя грузовика», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
0
14
0
0
1
Комментарии (3)