На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму

сегодня, 09:47
Пострадавший от падения металлоконструкции 47-летний липчанин получит компенсацию морального вреда в 300 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ООО, являющееся арендатором участка, на котором располагался прилавок, ссылалось на то, что надлежащим ответчиком по делу должен быть индивидуальный предприниматель, в субаренде у которого находилась часть участка, где находился прилавок.
Но судебная коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам пришла к выводу о том, что именно арендатор земельного участка ненадлежащим образом исполнил требования по обеспечению безопасности. Тем более, что доказательств того, что уличный прилавок ООО не принадлежит не было представлено.
