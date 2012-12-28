На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму

Пострадавший от падения металлоконструкции 47-летний липчанин получит компенсацию морального вреда в 300 000 рублей.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью на решение Правобережного суда, которым с него взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Эту сумму по решению районного суда общество должно было выплатить 47-летнему мужчине, получившего 12 октября 2023 года на рынке «Европейский» черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы от упавшего на него прилавка.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ООО, являющееся арендатором участка, на котором располагался прилавок, ссылалось на то, что надлежащим ответчиком по делу должен быть индивидуальный предприниматель, в субаренде у которого находилась часть участка, где находился прилавок.Но судебная коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам пришла к выводу о том, что именно арендатор земельного участка ненадлежащим образом исполнил требования по обеспечению безопасности. Тем более, что доказательств того, что уличный прилавок ООО не принадлежит не было представлено.