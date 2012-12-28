В Липецкой области подвели итоги сезона клещей: покусаны почти шесть тысяч человек

20,6% снятых с людей клещей были заразными.

По итогам сезона 2025 года в медицинские организации Липецкой области с покусами клещей обратились 5974 человека, в том числе 2646 детей (44,3%).Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, для исследования в лаборатории было доставлено 5166 снятых с людей клещей (то есть в лаборатории клещей отвезли 89% покусанных). По результатам исследований пораженность клещей различными инфекциями составила 20,6%. Это больше, чем в прошлом году — тогда 17,4% клещей оказались заразными.Территория Липецкой области не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту. Из клещевых инфекций ежегодно регистрируются случаи иксодового клещевого боррелиоза. Причём для предотвращения его развития должна проводиться экстренная профилактика в первые три дня с момента укуса инфицированным клещом.В этом году в Липецкой области на площади 1497 гектаров были проведены акарицидные обработки. Особое внимание уделено обработкам летних лагерей, парков и лесопарковых зон, пляжей, стадионов, садоводческих кооперативов и кладбищ. При этом в 68,5% случаев присасывание клещей произошло на территории домов и приусадебных участков, и только 4,8% случаев — в местах массового пребывания людей.