В Липецк везут дешевый сахар из соседних областей
Итоги недели: цены.
Корзина дорогих продуктов подорожала на 12 рублей 91 копейку.
На этой неделе порадовали цены на сахар — они снижаются. В одном магазине мы обнаружили сахар по 55 рублей 39 копеек,
а в другом и того дешевле — по 54 рубля 20 копеек. Правда, в последнем по такой цене можно было купить только пять пачек. Если нужно больше — пачка обойдётся на 10 рублей дороже.
В этой «сладкой» новости есть ложка дегтя — сахар не местный, а привозной: из Курской и Воронежской областей.
Эксперты прогнозируют, что цены на сахар могут снизиться еще. В России богатый урожай сахарной свеклы— ее уже собрали 27% больше, чем в прошлом году. А производство сахара в августе выросло на 17,3% по сравнению с августом прошлого года.
Обратили мы внимание и на то, что сливочное масло местного производителя в разных магазинах стоит по-разному. Причем дороже, как это ни странно, масло стоит в дискаунтере.
Двухсотграммовые пачки масла — почти история, но и по 180 граммов упаковывают далеко не везде. Еще один пример шринкфляции — пачка масла весом в 175 граммов! Видимо, пять граммов тоже имеют значение в ценообразовании!
На Центральном рынке появились яйца по 40 рублей за десяток.
— Они свежие, не залеживаются, — сказала продавщица.
Немного подешевел свиной карбонад. Вместо 1 000 за него просят 950 рублей.
— Покупателей нет, — сетовал мясник.
На рынке мы встретили черный кишмиш необычной формы.
Несмотря на то, что на дворе еще середина осени, в магазинах уже предлагают новогодние товары.
