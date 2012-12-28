Все новости
Общество
408
30 минут назад
2

В Липецк везут дешевый сахар из соседних областей

Итоги недели: цены.

За минувшую неделю наш набор дешевых продуктов поднялся в цене на 1 рубль 55 копеек.



Корзина дорогих продуктов подорожала на 12 рублей 91 копейку.



На этой неделе порадовали цены на сахар — они снижаются. В одном магазине мы обнаружили сахар по 55 рублей 39 копеек,



 а в другом и того дешевле — по 54 рубля 20 копеек. Правда, в последнем по такой цене можно было купить только пять пачек. Если нужно больше — пачка обойдётся на 10 рублей дороже.



В этой «сладкой» новости есть ложка дегтя — сахар не местный, а привозной: из Курской и Воронежской областей.

Эксперты прогнозируют, что цены на сахар могут снизиться еще. В России богатый урожай сахарной свеклы— ее уже собрали 27% больше, чем в прошлом году. А производство сахара в августе выросло на 17,3% по сравнению с августом прошлого года. 

Обратили мы внимание и на то, что сливочное масло местного производителя в разных магазинах стоит по-разному. Причем дороже, как это ни странно, масло стоит в дискаунтере. 






Двухсотграммовые пачки масла — почти история, но и по 180 граммов упаковывают далеко не везде. Еще один пример шринкфляции — пачка масла весом в 175 граммов! Видимо, пять граммов тоже имеют значение в ценообразовании!



На Центральном рынке появились яйца по 40 рублей за десяток.



— Они свежие, не залеживаются, — сказала продавщица.

Немного подешевел свиной карбонад. Вместо 1 000 за него просят 950 рублей.

— Покупателей нет, — сетовал мясник.

На рынке мы встретили черный кишмиш необычной формы.



Несмотря на то, что на дворе еще середина осени, в магазинах уже предлагают новогодние товары.

цены
дороже/дешевле
0
0
1
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
3 минуты назад
Всё дорожает, а пенсии нищенские...
Ответить
Чудные вы
17 минут назад
урожай сахарной свеклы большой должна снизится цена а как на счет бензина тоже много но цена только растет Вообщем не смешите
Ответить
