Погода в Липецке
сегодня, 17:00
В Липецкой области станет прохладнее, дожди продолжаются
Погода вернется к норме.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 октября в Липецкой области облачно, ночью умеренные, днем небольшие дожди. Ветер ночью восточный, слабый, 3-8 м/сек, днем западный, усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +4 до +9 градусов, днем — от +8 до +13.
В Липецке облачно, ночью умеренные, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.
День 11 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году — 8 градусов мороза.
