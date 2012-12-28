В Липецкой области станет прохладнее, дожди продолжаются

Погода вернется к норме.

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты южного циклона, которые принесут небольшие, местами умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-9 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 октября в Липецкой области облачно, ночью умеренные, днем небольшие дожди. Ветер ночью восточный, слабый, 3-8 м/сек, днем западный, усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +4 до +9 градусов, днем — от +8 до +13.В Липецке облачно, ночью умеренные, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.День 11 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году — 8 градусов мороза.