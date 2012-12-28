Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
Опубликовано видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки
Происшествия
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
На фабрике «Рошен» начали растаскивать окна
Происшествия
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом
Общество
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Происшествия
Регистратор снял обгон по встречке на перекрестке под Липецком
Происшествия
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
Ночью на Космонавтов врезался в столб автомобиль: пострадали два человека
Происшествия
Читать все
Половина липецких многоэтажек уже с теплом
Общество
Водитель «Ягуара» нарушил правила и скрылся с места ДТП в Подгорном
Происшествия
Три ясеня, клен и березы: опасные деревья на улице Терешковой не сносят много лет
Общество
Женщина-пешеход спровоцировала ДТП: страховая компания взыскала с неё убытки
Происшествия
Сносившего аварийные дома в Липецке подрядчика подозревают в мошенничестве
Происшествия
Как в GTA: пьяный угонщик дважды пытался скрыться от полицейской погони
Происшествия
Министр культуры Липецкой области Ирина Кремнёва впервые за долгое время появилась на публике
Культура
В Липецкой области станет прохладнее, дожди продолжаются
Погода в Липецке
Яблоки, соки, детское питание — Липецкая область представила свою экспозицию на выставке «Золотая осень»
Общество
Пропавшего без вести на СВО отца шестерых детей признали погибшим
Общество
Читать все
Погода в Липецке
388
сегодня, 17:00
2

В Липецкой области станет прохладнее, дожди продолжаются

Погода вернется к норме.

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты южного циклона, которые принесут небольшие, местами умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-9 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 октября в Липецкой области облачно, ночью умеренные, днем небольшие дожди. Ветер ночью восточный, слабый, 3-8 м/сек, днем западный, усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +4 до +9 градусов, днем — от +8 до +13. 

В Липецке облачно, ночью умеренные, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.

День 11 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году — 8 градусов мороза. 

дожди
1
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лена
24 минуты назад
На фото белочка, она ко мне каждую ночь приходит!!!!
Ответить
Фанат
8 минут назад
А с обратным визитом к ней слабо
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить