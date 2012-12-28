Все новости
В России
60
сегодня, 16:30

ФТС просит Минпромторг изменить систему начисления утильсбора

Проблемы администрирования утильсбора до сих пор сохраняются.

Федеральная таможенная служба России (ФТС) считает, что в системе начисления утилизационного сбора при ввозе автомобилей на территорию страны существуют проблемы. Об этом в ходе доклада на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынка сообщил заместитель руководителя ФТС Владимир Ивин. Он отметил, что система начисления этого платежа требует изменений.

«Что касается «утиля». Это достаточно сложный сбор. Еще несколько лет назад он не входил в число ни налоговых, ни таможенных сборов. И эти проблемы администрирования до сих пор сохраняются. В отношении разного типа транспортных средств действуют разные постановления правительства со своими подходами к регулированию. Это очень неудобно. Неудобно прежде всего нашим гражданам», — подчеркнул Ивин.

Он пояснил, что уже после начисления и уплаты сбора в процессе последующего контроля выявляются ошибки, в том числе неправильно начисленные коэффициенты. После чего таможенная служба вынуждена направлять людям требования по дополнительной плате, а это, по словам Ивина, всегда вызывает «негативное восприятие», — передает РБК.

«Мы собрали все акты Правительства РФ и Минпромторга, которые регулируют этот вопрос, и предложили ведомству издать единый акт, чтобы там все четко было прописано и с точки зрения прав и ответственности плательщика, определения, кто такой плательщик в принципе, когда возникает и заканчивается обязанность по уплате этого сбора, а также подходы к его исчислению и уплате», — высказался замруководителя службы.

ФТС также предлагает передать специализированной организации обязанность начислять сбор, чтобы таможенные органы только собирали деньги при оформлении автомобиля. Ивин озвучил, что этим могла бы заниматься «Система электронных паспортов», которая выдает ЭПТС на импортные машины.

С 1 ноября 2025 года утильсбор может стать еще более сложным для начисления. Минпромторг РФ собирается включить в систему понятие мощности автомобиля и увеличивать платеж для автомобилей с мощностью свыше 160 л.с. Экспертное сообщество считает, что новая система расчета станет «сокрушительным ударом» для всей отрасли: машины подорожают, а ввоз сократится. При этом глава Минпромторга Антон Алиханов заявляет, что такое решение назрело, и оно необходимо, чтобы поддержать экономику и увеличить доходы федеральной казны.

Но с ним не согласны депутаты Госдумы РФ. Комитет Госдумы по экологии выдал заключение на бюджет, сверстанный на 2026-2028 год, в котором указал, что Правительство может не собрать запланированные доходы от утилизационного сбора на транспорт. Законопроект предполагает, что казна должна в 2026 году получить с этого платежа 1,65 трлн руб. (рост в 1,5 раза к оценке 2025 года), в 2027 году — около 2 трлн, в 2028 году — около 2,3 трлн. В комитете отметили, что такие ожидания не учитывают текущее падение производства автомобилей в России и сокращение импорта.

«Принимая во внимание, что в 2025 году производство легковых автомобилей в России упало в годовом выражении на 2,9%, грузовиков — на 28,7%, автобусов — на 37,1%, чем годом ранее, а объемы ввоза импортных машин оказались ниже запланированных, а также в 2025 году была скорректирована оценка поступлений в доходную часть бюджета с 1,6 трлн руб. до 1,1 трлн руб., комитет отмечает риски недополучения прогнозируемых параметров дохода от утилизационного сбора, несмотря на планируемую правительством индексацию ставок», — говорится в заключении комитета.

Минпромторг РФ также отмечает сокращение доходов от утильсбора, которое фиксируется после заметного увеличения платежа сразу на 70–85% в октябре 2024 года.

Проект постановления о новом способе расчета утильсбора размещен на госпортале нормативных правовых актов. На момент публикации он набрал больше 125 тыс. дизлайков и всего 666 положительных оценок. В случае принятия постановления, утильсбор будут рассчитывать по-новому уже с 1 ноября 2025 года.
утильсбор
авто
