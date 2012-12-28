Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Происшествия
31
12 минут назад
Ночью на Космонавтов врезался в столб автомобиль: пострадали два человека
Водителя доставали спасатели.
Один из мужчин оказался заблокирован внутри машины: его высвобождали спасатели.
«Спасатели приложили значительные усилия по освобождению водителя. Они деблокировали пострадавшего, зажатого рулём и задней дверью, с помощью ГАСИ. Водитель передан сотрудникам скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка.
0
0
0
0
0
Комментарии