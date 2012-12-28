Ночью на Космонавтов врезался в столб автомобиль: пострадали два человека

Водителя доставали спасатели.

Сегодня ночью напротив дома №22 по улице Космонавтов водитель автомобиля «Джили» c номерами Челябинской области не справился с управлением и врезался в столб. В ДТП пострадали два человека: одному из них 35, второму 26 лет.Один из мужчин оказался заблокирован внутри машины: его высвобождали спасатели.«Спасатели приложили значительные усилия по освобождению водителя. Они деблокировали пострадавшего, зажатого рулём и задней дверью, с помощью ГАСИ. Водитель передан сотрудникам скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка.