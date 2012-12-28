Все новости
Происшествия
сегодня, 17:39

40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину

За угрозу убийством ревнивец отсидел 4,5 месяца. За следку ему грозит до двух лет.

В Лев-Толстовском районе направлено в суд уголовное дело 40-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном собирании сведений о частной жизни своей бывшей сожительницы (по части первой статьи 137 УК РФ).

«По версии следствия, мужчина установил GPS-трекер на автомобиль «Лада-Приора» своей бывшей сожительницы. Устройство он прикрепил магнитами к усилителю заднего бампера автомобиля и без согласия женщины он больше месяца отслеживал все ее передвижения на машине», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Со слов самого обвиняемого, у пары есть совместный семилетний сын, который записан на фамилию деда по материнской линии. И в ноябре 2018-го года он купил GPS-трекер как раз, чтобы отслеживать передвижения мальчика.

Отношения в паре были конфликтными. В конце 2023-го года мужчина угрожал сожительнице убийством. И за это и другие преступления в отношении женщины он даже был осужден к 4,5 месяца лишения свободы. Но, отбыв наказание, в марте 2024 года он снова помирился с женщиной и две недели жил у неё. Но потом они снова расстались.

1 мая 2024 года мужчина приехал к дому женщины в посёлке Лев Толстой и скрытно установил на её машину GPS-трекер «TK STAR» и до 5 июня отслеживал все её передвижения, в том числе поездки в города Данков. Но потом мужчина просто потерял свой телефон, на котором было установлено приложение для данных с трекера.

Женщина сама обнаружила GPS-трекер на машине. Сначала она заметила, что смещён и повреждён задний бампер, присмотрелась и увидела там ещё и устройство. Внутри была SIM-карта. Женщина её вытащила и вставила в свой телефон, после чего обнаружила там знакомые контакты, в том числе телефон ещё одной бывшей сожительницы 40-летнего мужчины, у которой с ним тоже есть общий ребёнок.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. Она реально опасалась за свою жизнь, здоровье и безопасное передвижение.

Уголовное дело находилось в производстве следственного комитета. В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
угроза убийством
конфликт
