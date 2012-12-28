60 литров пива без документов уничтожат

В пивбарах на улицах Белянского и Хренникова торговали пивом без документов, удостоверяющих легальность его производства и оборота.

Арбитражный суд Липецкой области привлек двух индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за нарушение правил продажи алкогольной продукции (по части второй статьи 14.16 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в апреле этого года Министерство торговли и ценовой политики Липецкой области обнаружило в пивбарах на улицах Белянского и Хренникова пиво в кегах без необходимых сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота алкогольной продукции.За оборот алкогольной продукции без документов предпринимателей оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого. Изъятые у них две 30-литровые кеги пива (по кеге у каждого) уничтожат.