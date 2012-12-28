Все новости
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Общество
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
52-летний мужчина получил 17 лет колонии за совращение четырёх девочек
Происшествия
Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Общество
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
Конфликт на парковке обошёлся липчанину в 45 000 рублей
Происшествия
Автобус 315-го маршрута столкнулся с «Маздой»
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Происшествия
Женщина-водитель мопеда погибла в столкновении со дорожным знаком
Происшествия
Взрыва газового котла не было — был пожар, причины которого ещё выясняют
Происшествия
В Липецке обезвреживают обломки дрона
Происшествия
Двое жителей Липецкой области перевели деньги мошенникам по QR-коду
Происшествия
По смертельному ДТП в Тербунском районе возбуждено уголовное дело
Происшествия
65-летняя женщина погибла в результате взрыва газового котла
Происшествия
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины

Машину доставали из котлована около 6 часов. Прокуратура даст правовую оценку произошедшему.

Прокуратура Октябрьского района Липецка начала проверку обстоятельств, при которых в яму с кипятком у дома №36 в 15-м микрорайоне провалился автомобиль.

По информации прокуратуры, яма образовалась из-за скрытой утечки воды из тепловой сети, находящейся в зоне ответственности филиала «Липецкая генерация» АО «РИР Энерго».

Владелец автомобиля в 05:45 утра услышал как сработала сигнализация на его «Форд Фокусе». Выйдя во двор, он увидел, что машина провалилась в яму с кипятком.

После проверки прокуратура даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за эксплуатацию теплосетей. В прокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для привлечения виновных к ответственности.
Комментарии (8)

губернатор колхоза
24 минуты назад
Зима еще не пришла, а тепловые сети уже разваливаются после ремонта. Зимой будет веселее...
Бабка Первая
26 минут назад
Помнится, здесь писали, что ни у кого в городе нет схем расположения старых трубопроводов. Поэтому думаю, что такие гадости будут повторяться...
Житель
34 минуты назад
В этой организации есть руководство, или оно за границей уже? Пока проверка будет идти, уже никого не найдут!
Светлана
35 минут назад
Депутатская 81 - ремонт теплового узла , протечки не устранили! Ссылаются, что грунтовые воды и начинают закапывать! Куда только не пишем! Ситуация один в один Там провалится целый подъезд дома! Вопрос так и не решили, ждут человеческих жертв
САИ
42 минуты назад
Так ведь и фундамент дома мог обрушиться! И управы на эти квадры, тетраиды нет.
Задолбали
сегодня, 12:54
А кто разрешил парковку над теплосетями?
Ха
сегодня, 13:08
надо делать вовремя ремонт сетей, а не пить все лето спиртное в тени, тогда и проваливаться ничего не будет.
Гость
сегодня, 12:52
Машина сама провалилась, вот и виновата, сетивики как всегда не причем
