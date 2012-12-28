Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
сегодня, 12:37
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Машину доставали из котлована около 6 часов. Прокуратура даст правовую оценку произошедшему.
По информации прокуратуры, яма образовалась из-за скрытой утечки воды из тепловой сети, находящейся в зоне ответственности филиала «Липецкая генерация» АО «РИР Энерго».
Владелец автомобиля в 05:45 утра услышал как сработала сигнализация на его «Форд Фокусе». Выйдя во двор, он увидел, что машина провалилась в яму с кипятком.
После проверки прокуратура даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за эксплуатацию теплосетей. В прокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для привлечения виновных к ответственности.
