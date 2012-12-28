Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску: мэрия ждет разрешения Ростехнадзора
Общество
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Общество
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Общество
Читать все
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
«Детей просто сносят толпой»
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
В области объявлен отбой красного и желтого уровней опасности
Происшествия
Письмо из Липецка в Липецк шло год и восемь месяцев
Общество
Кражу наушников записала камера наблюдения
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
Желтый уровень тревоги объявлен в Липецкой области
Общество
Читать все
Происшествия
343
15 минут назад
5

«20 лет машине, а она не подводила»

На улице 15-й микрорайон продолжаются аварийные работы. Энергетикам удалось вытащить из промоины автомобиль 

На улице 15-й микрорайон аварийная бригада «РИР Энерго» вытащила из провала автомобиль «Форд». Рабочие с помощью экскаватора создали выезд из ямы и вытянули машину. Теперь они продолжают осушение провала.

Владелец автомобиля Денис Кирин рассказал GOROD48, что в 05:45 услышал звуки сигнализации, выбежал на улицу и обнаружил «Форд» в яме с кипятком.

— 20 лет машине, такая классная была! Никогда не подводила, — огорчается Денис.

Утром Денис сообщил о провале в службу «112» и к дому №36 по улице 15-й микрорайон прибыли аварийщики. Оказалось, «Форд» рухнул в яму промытую горячей водой из лопнувшей теплосети. На время восстановления трубопровода горячая вода отключена в домах:

– 35/а, 35б, 39 по улице 15-й микрорайон,

– 10/5, 11, 13, 13/2, 14/1, 14/2, 15/2, 16, 16/2, 15/1, 17, 12 по улице Звездной,

– 47/6, 49/5, 51 по улице Космонавтов,

– 9 по улице Яна Берзина.
коммунальная авария
отключения
0
4
0
0
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин
3 минуты назад
Жалко по человечески Дениса, деньги выделят на другую машину, но такую уже не купишь, качество ушло. Остались ржавые пережитки прошлого, дрововазды и китай.
Ответить
Вопрос
4 минуты назад
Пострадавшему купят новый форд или этот будут восстанавливать?
Ответить
Умница
5 минут назад
Отслужила своё. Сама решила себя похоронить.
Ответить
Однако
5 минут назад
Пусть коммунальщики теперь водителю мерседес покупают. Как компенсацию за материальный и моральный ущерб.
Ответить
Баба Нюра
7 минут назад
теперь ладу придется покупать
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить