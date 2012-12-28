«20 лет машине, а она не подводила»

На улице 15-й микрорайон продолжаются аварийные работы. Энергетикам удалось вытащить из промоины автомобиль

В вашем браузере отключен JavaScript

На улице 15-й микрорайон аварийная бригада «РИР Энерго» вытащила из провала автомобиль «Форд». Рабочие с помощью экскаватора создали выезд из ямы и вытянули машину. Теперь они продолжают осушение провала.Владелец автомобиля Денис Кирин рассказал GOROD48, что в 05:45 услышал звуки сигнализации, выбежал на улицу и обнаружил «Форд» в яме с кипятком.— 20 лет машине, такая классная была! Никогда не подводила, — огорчается Денис.Утром Денис сообщил о провале в службу «112» и к дому №36 по улице 15-й микрорайон прибыли аварийщики. Оказалось, «Форд» рухнул в яму промытую горячей водой из лопнувшей теплосети. На время восстановления трубопровода горячая вода отключена в домах:– 35/а, 35б, 39 по улице 15-й микрорайон,– 10/5, 11, 13, 13/2, 14/1, 14/2, 15/2, 16, 16/2, 15/1, 17, 12 по улице Звездной,– 47/6, 49/5, 51 по улице Космонавтов,– 9 по улице Яна Берзина.