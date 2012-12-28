Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
сегодня, 12:18
В двух домах на Манеже почти три месяца нет горячей воды
Все это время коммунальные службы решали, кому чинить аварийную трубу.
Воды в домах нет из-за прохудившегося муниципального трубопровода. Городской департамент ЖКХ даже провел выездное совещание, на котором решалось, как чинить эту сеть. Предполагалось, что ее отремонтируют к 5 октября.
Сегодня в мэрии рассказали, что ремонт транзитной трубы закончится до конца этой недели.
