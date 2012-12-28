Все новости
В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
Общество
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
24-летний становлянец погиб на СВО
Общество
Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Японская корпорация требует с липчанина 2,9 миллиона рублей
Общество
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Следком расследовал дело об упавших на липчан деревьях
Происшествия
Липецкие теплосети стареют быстрее чем их меняют
Общество
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску: мэрия ждет разрешения Ростехнадзора
Общество
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
Можно ли Липецк назвать зеленым городом?
Говорит Липецк
70-летняя пенсионерка взяла кредит и перевела деньги мошенникам
Происшествия
В двух домах на Манеже почти три месяца нет горячей воды
Общество
Владимир Коротков покинул должность руководителя регионального Роспотребнадзора
Общество
45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении «Лады-Гранты» и «ВАЗа»
Происшествия
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
У 33-летнего ельчанина нашли 110 граммов марихуаны
Происшествия
Общество
345
сегодня, 12:18
9

В двух домах на Манеже почти три месяца нет горячей воды

Все это время коммунальные службы решали, кому чинить аварийную трубу.

Жители дома № 11 по улице 50 лет НЛМК рассказали GOROD48, что обходятся без горячей воды с 21 июля. Подобная проблема и в соседнем доме № 13. GOROD48 рассказывал о ней в конце сентября.

Воды в домах нет из-за прохудившегося муниципального трубопровода. Городской департамент ЖКХ даже провел выездное совещание, на котором решалось, как чинить эту сеть. Предполагалось, что ее отремонтируют к 5 октября.

Сегодня в мэрии рассказали, что ремонт транзитной трубы закончится до конца этой недели.
отключение воды
0
1
5
0
3

Комментарии (9)

Сергей
14 минут назад
Пусть сидят и ждут , это у них лучше всего получается!
Гость
23 минуты назад
Заседание и еще раз заседание. первые морозы будут к новому году, поэтому торопится не надо, успеваем друзья!
!!!!!
27 минут назад
Каждый день "кормят" жильцов обещаниями. Где власть? Стыд и позор!
Георгий
45 минут назад
Вообще-то это стабильность
липка
сегодня, 12:35
Вот что значит ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ!
Департамент
сегодня, 12:31
ЖКХ должен провести еще одно заседание,и два раза посмотреть слайды.И все.
МакС
сегодня, 12:26
В советское время там было запрещено строительство жилых домов. Но в начале "нулевых" разрешили. Нагрузка на сети возросла многократно. Вот и итог.
Викторм
сегодня, 12:23
Ну что? Держим кулачки за Новый год?
сегодня, 12:22
Липецкий опыт!
