Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Липчане два месяца живут без горячей воды
Чиновники департамента ЖКХ даже устроили совещание на месте аварии.
«Когда дадут — неизвестно. К кому обращаться тоже неизвестно!» — пожаловалась липчанка.
Она обращалась в «РИР-Энерго», но там ее мало обнадежили.
«Добрый день, Ирина Сергеевна! К сожалению, на устранение порыва на сетях к вашему дому требуется больше времени. Окончание работ планируется на 22.09.2025 г. 23:00. Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим Вас за обращение».
GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» ответили, что это не их сети, а муниципальные.
В мэрии уточнили, что сотрудники городского департамента ЖКХ провели выездное совещание по обращению жильцов дома. И решили привлечь подрядную организацию для устранения утечки на транзитом трубопроводе. Все работы планируют завершить к концу недели.
