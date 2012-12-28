Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине
Общество
Губернатор придумал знак отличия для креативных чиновников
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных
Спорт
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Два ДТП за сутки в регионе: трое пострадавших
Происшествия
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
НЛМК сократил потребление природной воды за счет ее повторного использования
НЛМК Live
Читать все
Общество
922
сегодня, 09:13
27

Липчане два месяца живут без горячей воды

Чиновники департамента ЖКХ даже устроили совещание на месте аварии.

Липчанка Ирина Рыбакова пожаловалась GOROD48 на то, что в доме № 13 по улице 50 лет НЛМК с 25-го июля нет горячей воды.

«Когда дадут — неизвестно. К кому обращаться тоже неизвестно!» — пожаловалась липчанка.

Она обращалась в «РИР-Энерго», но там ее мало обнадежили.

«Добрый день, Ирина Сергеевна! К сожалению, на устранение порыва на сетях к вашему дому требуется больше времени. Окончание работ планируется на 22.09.2025 г. 23:00. Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим Вас за обращение».

GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» ответили, что это не их сети, а муниципальные.

В мэрии уточнили, что сотрудники городского департамента ЖКХ провели выездное совещание по обращению жильцов дома. И решили привлечь подрядную организацию для устранения утечки на транзитом трубопроводе. Все работы планируют завершить к концу недели.
отключение воды
0
0
7
0
3

Комментарии (30)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Учитель истории
18 минут назад
Мне всегда удивительны люди, кто пишет что:то против демократии. Типа строй плохой. Но ведь без демократии и Президента быть не может. Это же выборная должность.
Ответить
Капитализм
23 минуты назад
Жилье приватизированое? Приватизированое. Всё, дальше сами.
Ответить
Логично
15 минут назад
В принципе верно. Если бы не одно "но. ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ ПЛАТИМ. Около 30 тысяч в год в среднем м квартиры. Просто за содержание, а не за ресурсы. Ну, налог на имущество, это правильно и не в счёт.
Ответить
Горожани-липчани
54 минуты назад
А если бы департамент ЖКХ, да всякие причастные чинуши, сняли бы розовые очки, а то в них как-то всё у нас прекрасно, то заметили бы, что не только по этому адресу люди сидят два месяца без горячей воды, третья часть города сидят без воды и два, и три месяца, и их кормят обещаниями, а то и вовсе молчат, ничего не отвечают.
Ответить
Гость
сегодня, 09:37
А что РИР ЭНЕРГО рассылает личные сообщения собственникам с числами отключений горячей воды в личном кабинете даже не зная где расположен дом и они являются ошибочными. На это будет какие-то замечание им, или же всё им сходит с рук? Так же который месяц не работает личный кабинет у РВК где нельзя даже посмотреть информацию за что начислили, водоотведение и прочию информацию. Так как бумажные квитанции некоторые люди перестали получать. Почему Роспотребнадзор на это закрывает глаза??????
Ответить
Хм
45 минут назад
Бумажные квитанции следует заказывать (написать заявление). Они по умолчанию больше рассылаться не будут
Ответить
Гость
20 минут назад
Бумажные квитанции следует заказывать (написать заявление). Они по умолчанию больше рассылаться не будут А что это иха прихоть опять ? Все рассылают а они что отдельные и не потопляемые?????????
Ответить
ХМ
10 минут назад
А что это иха прихоть опять ? Все рассылают а они что отдельные и не потопляемые????????? Интересуйтесь новостями иногда, а не просто микрозаймами. Практически все не рассылают. Просто действуют по инерции. Бюрократия, волокита создавать электронные. Но читайте. По умолчанию уже не будет
Ответить
Интересно
сегодня, 09:37
Государственные сети ? Однако ! ))))))))))))))))))
Ответить
Булочка
сегодня, 09:36
Тов.Берия за 4 года создал наш ядерный щит, 29.08.1949 года испытал ЯО. Наши "эффективные" менеджеры только бюджеты пилят. Представьте, что в ведомстве Берии кто-то случайно "распилил" бюджет на атомном проекте? Я представила.их у "стенке".
Ответить
Павел
43 минуты назад
С отставанием в 4 года??? "Достойно", конечно же.
Ответить
Булочка
35 минут назад
С отставанием в 4 года??? "Достойно", конечно же. Павлуша, мы сейчас отстаём в 100 лет от всех. 4 года отставания - это достойно.
Ответить
Павел
13 минут назад
Павлуша, мы сейчас отстаём в 100 лет от всех. 4 года отставания - это достойно. Сушечка, любое отставание не достойно. Которое место позорнее последнего. Сушка хуже свежего багета. Нельзя отставать.
Ответить
Сантильяна
59 минут назад
К стенке поставили вашего Берию!
Ответить
Как
21 минуту назад
К стенке поставили вашего Берию! И вашего Гумилева
Ответить
Сергей Б
12 минут назад
И вашего Гумилева А многих, увы, не поставили нужными оказались. Назвать имена, или сами поймёте?
Ответить
Булочка
46 минут назад
К стенке поставили вашего Берию! Если вы живете за границей, то полностью с вами согласна. А если здесь, то вас к той же стенке ставить надо, т.к. вы живете ещё на том что он создал.
Ответить
Сергей Б
44 минуты назад
Если вы живете за границей, то полностью с вами согласна. А если здесь, то вас к той же стенке ставить надо, т.к. вы живете ещё на том что он создал. Я живу здесь. И полностью согласен с Сантильяна. За просто так, как любят говорить, бывшие советские граждане, в СССР не расстреливали.
Ответить
Булочка
36 минут назад
Я живу здесь. И полностью согласен с Сантильяна. За просто так, как любят говорить, бывшие советские граждане, в СССР не расстреливали. Вы типичный дермократ. Тов. Рокоссовский обвиненный в шпионаже и измене родине, после пыток, стал великим маршалом нашей Победы.
Ответить
Сергей Б
20 минут назад
Вы типичный дермократ. Тов. Рокоссовский обвиненный в шпионаже и измене родине, после пыток, стал великим маршалом нашей Победы. Так ведь его не расстреляли. Я и говорю, что без вины не расстреливали. Просто вопрос: а демократия когда стала плохим строем? У нас же выборы, выборные должности...
Ответить
САИ
сегодня, 09:30
Считаю, что с водой в Липецке осуществляется большая диверсия. Куда смотрит прокуратура?
Ответить
Сантильяна
сегодня, 09:25
Пусть создадут министерство по контролю за остальными министерствами и будет полный порядок!
Ответить
Между
сегодня, 09:33
Двух министерств надо вставить еще одно управление ) тогда все сойдется
Ответить
Хм
40 минут назад
Двух министерств надо вставить еще одно управление ) тогда все сойдется Так в том министерстве, которое Вы имеете в виду, коррупции больше, чем в остальных. Вот именно, срастётся. Даже спаяется.
Ответить
ТомСойер
сегодня, 09:25
Почему-то всё что должны обычным людям, всё приходится выбивать невероятными усилиями, прямо боем. Никто ничего не должен обычному гражданину, ответственности ноль, спроса никакого нет. Всё что должен обычный человек, легко без спроса, без суда и следствия снимают автоматом с зарплатной карточки. Вот же правда, свободная страна, но не доя всех свободная, для некоторых свободнее.
Ответить
Булочка
сегодня, 09:24
Без личной ответственности нет результата. Пришли толпой, посовещались, ответственность размыли на всех и спрашивать за результат вроде бы не с кого. Так и живем.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить