Липчане два месяца живут без горячей воды

Чиновники департамента ЖКХ даже устроили совещание на месте аварии.

Липчанка Ирина Рыбакова пожаловалась GOROD48 на то, что в доме № 13 по улице 50 лет НЛМК с 25-го июля нет горячей воды.«Когда дадут — неизвестно. К кому обращаться тоже неизвестно!» — пожаловалась липчанка.Она обращалась в «РИР-Энерго», но там ее мало обнадежили.«Добрый день, Ирина Сергеевна! К сожалению, на устранение порыва на сетях к вашему дому требуется больше времени. Окончание работ планируется на 22.09.2025 г. 23:00. Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим Вас за обращение».GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» ответили, что это не их сети, а муниципальные.В мэрии уточнили, что сотрудники городского департамента ЖКХ провели выездное совещание по обращению жильцов дома. И решили привлечь подрядную организацию для устранения утечки на транзитом трубопроводе. Все работы планируют завершить к концу недели.