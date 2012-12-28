Общество
Владимир Коротков покинул должность руководителя регионального Роспотребнадзора
Врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области назначен Кирилл Яковлев.
На эту должность он был назначен 1 октября 2022. В управление он пришел из Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» с должности исполняющего обязанности заместителя главного врача по обеспечению санитарного надзора и санитарно-гигиенических исследований.
