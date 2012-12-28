Два велосипедиста чудом уцелели в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской

Жесткую аварию записали камеры наблюдения.

Авария на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской в Липецке 3 октября могла закончится большим количеством пострадавших.Судя по записям камер наблюдения, водитель «Ауди» решил проскочить перекресток, но для водителей на улице Фрунзе загорелся зеленый сигнал светофора и автомобиль «БМВ Х5» уже выехал на пересечение дорог.После столкновения кроссовер практически остановился перед столбом на тротуаре, а вот седан развернуло так, что задней частью кузова он в нескольких сантиметрах пролетел рядом с двумя велосипедистами, которые проходили в тот момент про тротуару, после чего врезался в соседний столб.Велосипедисты еще некоторое время стояли в шоковом состоянии, а из ресторана, рядом с которым произошло ДТП, выбежала девушка, которая даже не смогла удержаться на ногах перед раскуроченной «Ауди». Вслед за ней к участникам ДТП начали подходить другие очевидцы аварии.Напомним, столкновение произошло 3 октября в 23:00. С места аварии был госпитализирован 20-летний водитель «Ауди – А4».