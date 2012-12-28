Все новости
Происшествия
990
53 минуты назад
5

Два велосипедиста чудом уцелели в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской

Жесткую аварию записали камеры наблюдения.

Авария на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской в Липецке 3 октября могла закончится большим количеством пострадавших.

Судя по записям камер наблюдения, водитель «Ауди» решил проскочить перекресток, но для водителей на улице Фрунзе загорелся зеленый сигнал светофора и автомобиль «БМВ Х5» уже выехал на пересечение дорог.

После столкновения кроссовер практически остановился перед столбом на тротуаре, а вот седан развернуло так, что задней частью кузова он в нескольких сантиметрах пролетел рядом с двумя велосипедистами, которые проходили в тот момент про тротуару, после чего врезался в соседний столб.

Велосипедисты еще некоторое время стояли в шоковом состоянии, а из ресторана, рядом с которым произошло ДТП, выбежала девушка, которая даже не смогла удержаться на ногах перед раскуроченной «Ауди». Вслед за ней к участникам ДТП начали подходить другие очевидцы аварии.

Напомним, столкновение произошло 3 октября в 23:00. С места аварии был госпитализирован 20-летний водитель «Ауди – А4».
ДТП
Фрунзе
0
1
5
0
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1
24 минуты назад
Девушка умница.
Ответить
Интересно
24 минуты назад
Что это девонька разбегалась , на её Ауди что ли записана ?
Ответить
Эх
11 минут назад
Мозгов у тебя нет... Побежала, чтобы узнать, чем можно помочь.
Ответить
Гость
12 минут назад
Видео посмотри по лучше. Она даже в зале бежала. Отчетливо видно по залу бежит.
Ответить
кит
27 минут назад
Надеюсь 20 летний водитель Ауди больше никогда не сядет за руль !Не его это !
Ответить
