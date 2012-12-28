Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
Читать все
За девять месяцев в Липецкой области появилось на 260 мальчиков больше, чем девочек
Общество
Пьяный сосед напал на женщину с ножом за то, что она не платит за коммунальные услуги
Происшествия
Синоптики обещают липчанам «тыквенный октябрь»: теплые деньки вернутся
Общество
В Липецке спасли провалившуюся в дренажный колодец собаку
Общество
В центре Липецка отключились светофоры
Общество
Драка у липецкого бара закончилась для 28-летнего мужчины судом
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «Киа Оптима»
Происшествия
В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от армии
Общество
Передано в суд дело жителя Грязинского района, обвиняемого в покушении на убийство
Происшествия
Депутат Ольга Митрохина помогла липчанам сделать парковку
Общество
Читать все
Общество
225
38 минут назад
4

В Липецке спасли провалившуюся в дренажный колодец собаку

Собака выла две недели и местные жители даже носили ей еду.

Сегодня в районе дома №8 по улице Железнякова в Липецке (бывшая территория «Тепличного») спасли провалившуюся в дренажный колодец собаку.

Как рассказал GOROD48 липчанин Александр Поздняков, вой провалившийся в колодец глубиной около 2,5 метра собаки он услышал ещё две недели назад, гуляя со своим питомцем. Посветил в открытый дренажный колодец фонарём — и увидел застрявшего там пса.

С тех пор мужчина куда только не обращался, но помощь не приходила. Поэтому липчанин решил помогать псу самостоятельно — все две недели носил ему к колодцу еду и кормил. А вчера обратился в «РВК-Липецк». И на удивление уже сегодня на месте побывала бригада, раскопала проблемный участок и разрезала трубу, освободив собаку.

— Приехавшие на место сотрудники сообщили, что сам колодец не имеет к ним никакого отношения, он остался ещё от теплиц, но как тут останешься равнодушным — живая душа, — отметил Александр Поздняков.
животные
собака
0
0
0
6
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
18 минут назад
Вот за это спасибо,есть ещё добрые люди,значит не всё потеряно в нашем обществе.
Ответить
Они бы
24 минуты назад
так водопровод оперативно чинили! Там то же "живые души" страдают без воды!
Ответить
Animal planet.
12 минут назад
То есть тебе водопровод важнее живой души???? Ставить трубу важнее собаки это треш.
Ответить
Павел
28 минут назад
Правильно, что достали. Останкам животных в таких коллекторах отнюдь не место.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить