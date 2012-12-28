В Липецке спасли провалившуюся в дренажный колодец собаку

Собака выла две недели и местные жители даже носили ей еду.

Сегодня в районе дома №8 по улице Железнякова в Липецке (бывшая территория «Тепличного») спасли провалившуюся в дренажный колодец собаку.Как рассказал GOROD48 липчанин Александр Поздняков, вой провалившийся в колодец глубиной около 2,5 метра собаки он услышал ещё две недели назад, гуляя со своим питомцем. Посветил в открытый дренажный колодец фонарём — и увидел застрявшего там пса.С тех пор мужчина куда только не обращался, но помощь не приходила. Поэтому липчанин решил помогать псу самостоятельно — все две недели носил ему к колодцу еду и кормил. А вчера обратился в «РВК-Липецк». И на удивление уже сегодня на месте побывала бригада, раскопала проблемный участок и разрезала трубу, освободив собаку.— Приехавшие на место сотрудники сообщили, что сам колодец не имеет к ним никакого отношения, он остался ещё от теплиц, но как тут останешься равнодушным — живая душа, — отметил Александр Поздняков.