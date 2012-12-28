На улице Детской развернулась спасательная операция по эвакуации кошки с дерева

Кошка забралась на пирамидальный тополь.

На тополь, который вырос выше пятиэтажного дома №4 по улице Детской в Сырском Руднике забралась кошка и истошными воплями оглашала окрестности. Неравнодушные жители вызвали спасателей МЧС.Сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области при помощи манипулятора с корзиной поднялись почти на макушку пирамидального тополя и спустили пушистого альпиниста на землю.