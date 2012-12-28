364
сегодня, 08:27

В Липецке 16-летний подросток украл мопед

Несовершеннолетнему грозит до 5 лет лишения свободы.

В дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по городу Липецку обратилась 33-летняя местная жительница. Она сообщила о пропаже мопеда её несовершеннолетнего сына. Вечером 9 марта подросток припарковал транспорт у дома, а наутро не обнаружил его на месте. Сумма ущерба оценена заявительницей в 13 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска и инспекции по делам несовершеннолетних вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 16-летний подросток. Несовершеннолетний сознался в содеянном и рассказал, что спрятал похищенный мопед в гараже знакомого, объяснив тому, будто купил транспортное средство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
