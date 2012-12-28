сегодня, 08:27
В Липецке 16-летний подросток украл мопед
Несовершеннолетнему грозит до 5 лет лишения свободы.
Сотрудники уголовного розыска и инспекции по делам несовершеннолетних вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 16-летний подросток. Несовершеннолетний сознался в содеянном и рассказал, что спрятал похищенный мопед в гараже знакомого, объяснив тому, будто купил транспортное средство.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
