49 минут назад

Брянский облсуд оправдал липецкого тренера, обвинявшегося в убийстве милиционера 20-летней давности

Суд также постановил признать за Марком Постельником право на реабилитацию.

Брянский областной суд вынес оправдательный приговор в отношении заслуженного тренера из Липецка Марка Постельника, которого ранее признали виновным в заказном убийстве начальника криминальной милиции Бежицкого района Брянской области Валерия Хохлова. Также суд признал право Марка Постельника на реабилитацию, сообщает издание «Брянский ворчун».

Напомним, что резонансное преступление произошло в Брянске 13 ноября 2001 года. Подполковник милиции, гроза уголовного мира Брянщины, которого еще при жизни считали легендарным, Валерий Хохлов был застрелен тремя выстрелами в голову у собственного дома на улице Богдана Хмельницкого. Заказчиком убийства посчитали брянского бизнесмена Дмитрия Митина, скончавшегося ещё в 2003 году, а исполнителя долгое время не могли установить.

Лишь спустя годы следствие вышло на Марка Постельника — мастера единоборств, ветерана боевых действий, бывшего десантника и сотрудника липецкого ОМОНа, который в начале двухтысячных был телохранителем Дмитрия Митина. Ранее Марка Постельника уже задерживали, но отпустили за отсутствием доказательств. Однако позже дело возобновили: ключевым свидетелем стал главарь банды «Саранских», который в обмен на смягчение приговора указал на Постельника как на киллера. Суд Фокинского района Брянска вынес обвинительный приговор, и тренер провёл в СИЗО более года.

Защита настаивала на его невиновности. Адвокаты обращали внимание на то, что показания криминального авторитета неоднократно менялись, а у Постельника было алиби, которое подтверждалось документами и свидетелями: в вечер убийства он находился на работе в казино. Кроме того, очевидцы описывали киллера как мужчину ростом 165–175 см, тогда как рост спортсмена — около 190 см. Суд первой инстанции эти доводы отклонил.

Однако апелляционная инстанция — судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда под председательством судьи Ольги Мазовой признала доказательства обвинения недостаточными. Приговор был отменён, Постельник оправдан «в связи с отсутствием состава преступления». Посмертно оправдан и Дмитрий Митин — за непричастностью.

Брянский областной суд снял с заслуженного спортсмена и ветерана боевых действий все обвинения в заказном убийстве легенды брянского сыска. Его убийцу, как узнал «Брянский ворчун», снова ищут.

Уголовное дело направлено руководителю Следственного управления СК РФ по Брянской области для возобновления расследования.

Кто на самом деле лишил жизни подполковника Хохлова, остаётся неизвестным.
оправдательный приговор
