«Скажите «пончик»!»: классическая многоходовка мошенников лишила пенсионерку двух миллионов
Происшествия
«Скоро праздник Пасхи. Кто-то будет радоваться, собираться с близкими… А мы пьем успокоительные»
Общество
На улице Детской развернулась спасательная операция по эвакуации кошки с дерева
Общество
Выходные в Липецке: наука крепких яиц – как и где подготовиться и отпраздновать Пасху
Общество
В Липецке 16-летний подросток украл мопед
Происшествия
Липецким избирателям предстоит запомнить новые номера одномандатных округов
Общество
В Чаплыгине в пожаре погиб пенсионер
Происшествия
Утиные истории разворачиваются в лужах прямо в центре Липецка
Общество
Проезд к Войсковой Казинке и Новотроицкому после паводка полностью открыт
Общество
У театра Толстого проведен пробный запуск фонтанов
Общество
Читать все
Общество
152
27 минут назад

Утиные истории разворачиваются в лужах прямо в центре Липецка

Беспрерывные дожди превращают дворы в пруды, в которых раздолье для крякв.

Во дворе дома №21 по улице Гагарина, между Угловой, Пролетарской и Плеханова из-за дождей возникла лужа, которую уже облюбовали дикие утки. Чувствуют они себя здесь как родной стихии, словно всегда жили в этом дворе. Кряквы с селезнями плескаются в воде, то прохаживаются по суше.

Крякв липчане наблюдают во многих местах — была бы лужа побольше. Утки давно уже поселились в котловане, который теперь расположен на месте снесенного кинотеатра «Спутник», на затопленной еще зимой из-за порыва на водопроводе между домами на Липовской,5/2 и Игнатьева,32, Космонавтов, 25/3.

Кстати, желающих поохотится на уток липецкие ветеринары в эти дни предупреждают об опасном паразитарном заболевании — саркоцистозе, которое особенно широко распространено среди диких птиц, в том числе диких уток. А от уток им заражаются охотники.

«На территории нашего региона охотниками ежегодно регистрируются случаи поражения саркоцистозом диких уток. Человек заражается, cъедая недостаточно обработанное, полусырое мясо зараженной птицы. Заболевание долгое время протекает практически без симптомов, поражая нервную систему. Первичные признаки заболевания саркоциcтозом — слабость, повышение температуры тела, недомогание. По истечении нескольких месяцев у человека полностью поражается нервная система. Кроме того, наличие болезни может привести к остановке сердца, тромбозу», — сообщают в Управление ветеринарии Липецкой области.

Охотникам следует осмотреть добытую дичь на месте, не принося домой. Для этого необходимо надеть перчатки и сделать надрез кожи в районе грудки, осмотреть грудку птицы. Мясо должно быть чистым, без каких-либо вкраплений. Если увидите в мясе паразитов, напоминающих белый рис длиной около 6-7 миллиметров, то такую дичь нельзя употреблять в пищу, нельзя скармливать её в сыром виде собакам и кошкам. Тушка заражённой птицы подлежит утилизации.

