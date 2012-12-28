«Скоро праздник Пасхи. Кто-то будет радоваться, собираться с близкими… А мы пьем успокоительные»
«Скажите «пончик»!»: классическая многоходовка мошенников лишила пенсионерку двух миллионов
«Скоро праздник Пасхи. Кто-то будет радоваться, собираться с близкими… А мы пьем успокоительные»
Утиные истории разворачиваются в лужах прямо в центре Липецка
Беспрерывные дожди превращают дворы в пруды, в которых раздолье для крякв.
Крякв липчане наблюдают во многих местах — была бы лужа побольше. Утки давно уже поселились в котловане, который теперь расположен на месте снесенного кинотеатра «Спутник», на затопленной еще зимой из-за порыва на водопроводе между домами на Липовской,5/2 и Игнатьева,32, Космонавтов, 25/3.
Кстати, желающих поохотится на уток липецкие ветеринары в эти дни предупреждают об опасном паразитарном заболевании — саркоцистозе, которое особенно широко распространено среди диких птиц, в том числе диких уток. А от уток им заражаются охотники.
«На территории нашего региона охотниками ежегодно регистрируются случаи поражения саркоцистозом диких уток. Человек заражается, cъедая недостаточно обработанное, полусырое мясо зараженной птицы. Заболевание долгое время протекает практически без симптомов, поражая нервную систему. Первичные признаки заболевания саркоциcтозом — слабость, повышение температуры тела, недомогание. По истечении нескольких месяцев у человека полностью поражается нервная система. Кроме того, наличие болезни может привести к остановке сердца, тромбозу», — сообщают в Управление ветеринарии Липецкой области.
Охотникам следует осмотреть добытую дичь на месте, не принося домой. Для этого необходимо надеть перчатки и сделать надрез кожи в районе грудки, осмотреть грудку птицы. Мясо должно быть чистым, без каких-либо вкраплений. Если увидите в мясе паразитов, напоминающих белый рис длиной около 6-7 миллиметров, то такую дичь нельзя употреблять в пищу, нельзя скармливать её в сыром виде собакам и кошкам. Тушка заражённой птицы подлежит утилизации.
