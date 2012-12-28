В Липецкой области дожди, грозы и до +14

Температура поднимается выше.

12 и 13 марта атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, осадки начнут ослабевать, температура повысится. 14 апреля через территорию региона начнет смещаться южный циклон.Среднесуточные температуры составят: 12 апреля – 4-5 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 13 и 14 апреля 5-6 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 апреля в Липецкой области облачно, ночью местами небольшие, днем повсеместно небольшие, в отдельных районах умеренные осадки преимущественно в виде дождя, местами грозы. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2, днем – от +9 до +14.В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем дожди, во второй половине дня гроза. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от +9 до +11 градусов.День 12 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 13 градусов мороза.