Жесткая авария на улице Папина: проезд перекрыт
Происшествия
Дело об убийстве в «Мяте» может приобрести новый поворот
Происшествия
Врачу за смертельную инъекцию лидокаина грозит до шести лет заключения
Происшествия
Подросток на самокате не услышал ехавшую с проблесковыми маячками «скорую»
Происшествия
Резня в баре на Виктора Музыки: дело передается в суд
Происшествия
Липецк встал в предпасхальных пробках
Общество
Пропавшую 15-летнюю девочку нашли
Происшествия
Жители села Боринского готовы пересесть на лодки
Общество
«КамАЗ» въехал в жилой дом: водитель арестован на 10 суток
Происшествия
В Липецкой области температура начинает расти
Погода в Липецке
Читать все
Жесткая авария на улице Папина: проезд перекрыт
Происшествия
Дело об убийстве в «Мяте» может приобрести новый поворот
Происшествия
Пропавшую 15-летнюю девочку нашли
Происшествия
Жителя Липецкой области обвиняют в оправдании терроризма
Происшествия
Выходные в Липецке: наука крепких яиц – как и где подготовиться и отпраздновать Пасху
Общество
В колонию пытались перебросить девять мобильников
Происшествия
Липецкая вечЁрка: под «скорую» в наушниках, дело о резне в баре и домофонный вандал попался на краже
Общество
«Скажите «пончик»!»: классическая многоходовка мошенников лишила пенсионерку двух миллионов
Происшествия
В Липецке 16-летний подросток украл мопед
Происшествия
У театра Толстого проведен пробный запуск фонтанов
Общество
Читать все
Выходные в Липецке: наука крепких яиц – как и где подготовиться и отпраздновать Пасху

На выходных нас ждут гастроли, концерты, запуск аттракционов в парке Победы и яркий футбол.

В праздник будем танцевать

Выходные, Пасху и день космонавтики отметим танцами – композицией «Вслед за мечтой» в исполнении образцового театра «Талисман», руководителем которого является почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник образования Липецкой области Оксана Буева.

Зажигательный номер на сцене ОЦКНТ сняли Аркадий и Максим Свиридовы.



Весна возвращается

Столбик термометра на выходных вновь пойдёт вверх: в субботу, 11 апреля, будет от +7 до +9 градусов, а в воскресенье, 12 апреля – уже от +11 до +13 градусов. В течение обоих дней возможны небольшие дожди.

Отключение воды

11 апреля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду жителям частного сектора на улицах 30 лет Октября, Абрикосовой, Ануфриева, Барабанщикова, Басинского, Бахаева, Васильковой, Грушевой, Земляничной, Знаменского, Красивой, Кротевича, Малиновой, Надежды, Папанина, Полунина, Ромашковой, Славянской, Сливовой, Чайковского, Щорса, переулков Виноградного, Каштанового, Жасминового, проезда Лузана.

Свет на выходных отключать никому не планируют.

Великая суббота и Пасха

Вечером 11 апреля пасхальные богослужения начнутся во всех православных храмах Липецкой области, продолжатся на Пасху 12 апреля и в течение всей следующей недели (0+).

День накануне церковного праздника называется Великой субботой. В это день нельзя: суетиться и сквернословить, выполнять тяжёлую работу и … выкидывать мусор. А на Пасху запрещено скорбеть и плакать, спать до обеда и лениться, ограничивать себе в еде, отказывать нищим в милостыне. На Пасху принято «христосоваться», т.е. сообщать друг другу весть о воскрешении Христа и дарить крашенки - расписные яйца.

Яйца с собою!

11 апреля в 12:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) как раз и пройдёт мастер-класс по росписи яиц в технике «Крапанка» (6+).

Гости научатся превращать обычное яйцо в произведение искусства с помощью восковых точек и ярких красок. С собою необходимо иметь 2 белых куриных яйца, всё остальное выдадут на месте.

Гипсовые яйца

11 апреля в 13.00, 14.00 и в 15.00 в пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) будут учить расписывать самые крепкие яйца - из гипса (6+).

Расписывать и декорировать научат в технике декупажа. В итоге гости создадут оригинальный (оригинальный ли?) подарок близком к празднику.

Здесь и вверху фото vk.com/remeslo.lipetsk

Запуск аттракционов в парке Победы

11 апреля в 17:00 в парке Победы начнут праздновать и День космонавтики, организовав анимационную программу «Выходи гулять» (0+).

Программа с космическим уклоном, аниматоры в соответствующих костюмах и сбор у фонтана.

А 12 апреля в 11:00 под знаменитый гагаринский призыв «Поехали!» в парке Победы запустят аттракционы. Работать они будут до 18 часов (кассы закроются в 17:45).

Сказочная музыка

11 апреля в 16:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) представят яркую программу для всей семьи «Музыка русских сказок» (6+).

Совместно с Липецким государственным оркестром русских народных инструментов под управлением главного дирижера Василия Моисеенко выступит музыкальная сборная в составе; Ирина Стачинская (флейта), Александра Скрозникова (мандолина), Михаил Турпанов (фортепиано) – все Москва и Александр Веретенников (аккордеон) – Хабаровск.

Прозвучат «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова, сюита из балета «Конек Горбунок» Р.Щедрина и другие произведения. Состоится мировая премьера сюиты для квартета солистов и оркестра «Кодовые знаки русской души» Ю.Воронцова.

Кабаре – не только перья и канкан

11 апреля в 19:33 скоротать субботний вечер в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) поможет концерт группы «Boudoir Trickster» (16+).

Прозвучат Аккордеон, саксофон, гитара, электронный бит и синтезаторы. Группа смешивает ураганные ритмы свинга, душевное кабаре и современный грув. Нам такое надо!

Что было до Гамлета?

11 апреля в 16:00 в Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) устроят публичный показ фильма «Хамнет: История вдохновившая «Гамлета». США, Великобритания, 2025. История, драма. Режиссёр Хлоя Чжао (16+).

Две американские премии «Золотой глобус» за лучший фильм и лучшую женскую роль-2026. Рейтинг на «Кинопоиске» 7,7. После смерти сына Хамнета Агнес остаётся в Стратфорде с детьми, а Уильям Шекспир возвращается в Лондон, чтобы написать пьесу, которая станет одним из его величайших творений.


В ролях: Джесси Бакли, Пол Мескал, Эмили Уотсон.

Футболисты продолжат побеждать?

11 апреля в 14:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) шикарно играющие в этом сезоне липецкие футболисты обещают одержать вторую подряд победу над «Ротором-2» из Волгограда (6+).

Липецк наконец-то вернул себе статус футбольного города. На первый матч с белгородским «Салютом» пришли 4 тысячи болельщиков, неделю назад на игру с обнинским «Квантом» – около 3-х тысяч. И никто не ушёл разочарованным! Ансамбль именитых футболистов, поигравших в РПЛ и первой лиге, закатывает зрелищные спектакли на поле! А за полтора часа до самой игре в 13:30 перед Северной трибуной начнёт работать фан-зона. Для болельщиков исполнит соло самый известный барабанщик Липецка Дмитрий Хмыз. А ещё будут конкурсы, призы, розыгрыши, развлечения. Футбол в Липецка – уже давно не просто спорт, а отличное место для похода всей семьёй.

Сырский Рудник – центр космонавтики?

12 апреля праздновать 65-летие полёта первого человека в космос будут:

12:00 в библиотечно-информационном центре «Рудничный» (ул. Юношеская, 23) – познавательный час «Покорители космоса» (6+).
14:00 в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) – праздничная концертная программа (6+).
15:00 в филиале ДК «Рудничного» (ул. Одоевского, 10) – праздничная концертная программа (6+).

Алексей Акиндинов, "Завтрак Гагарина". Добавить бы ещё сюда пару крашеных яиц и вышел бы рисунок, отлично изображающий день космонавтики-2026. Кстати, в СССР это был чуть ли не главный праздник атеизма

Театр

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная. 2)

11 апреля

11:00 «Приключения Тома Сойера» (6+).
18:00 «Винни-Пуховские чтения». Е.Гришковец (18+).

12 апреля

14:00 «Невероятные приключения Элли в волшебной стране» (6+).
18:00 «Обломов». По роману И.А.Гончарова (12+).

Мичуринские гастроли

В Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) продолжаются гастроли коллег из Мичуринска:

11 апреля в 11:00 и в 13:00 «Саамская сказка» (12+).

У Бабушки Пурги есть любимая внучка – Маленькая Метель, хитренькое существо, похожее на озорную, капризную девчонку, которое не хочет помогать другим, трудиться и делает все только для себя. Но однажды ей придётся спасать нового друга - маленького мальчика, который заблудился в снегах. А для этого нужно побороть свои капризы и эгоизм.

12 апреля в 11:00 и в 14:00 «Колобок» (0+).

Медсёстрам и на Земле хорошо

4 из 10 липчан мечтают о полёте в космос (мечтать не вредно). Отказались бы от такой возможности, даже если бы она представилась 52% земляков.

Чаще всего о путешествии к звёздам грезят т системные администраторы – 49%, программисты – 47% и инженерно-технические работники – 44%. Меньше всего желающих покинуть планету среди медицинских сестер – 18% и секретарей – 19%. Должно быть, они верят, что пригодятся на земле.

Дорогие липчане! Поздравляем православных с Пасхой, всех – с Днём космонавтики! 65 лет мы гордимся, что Юрий Гагарин опередил на целых три недели американского астронавта Алана Шепарда, который отправился к звёздам 5 мая 1961 года. Позже Шепард стал пятым человеком (из всего 12-ти), ступившим на поверхность Луны. Но это – дела давно минувших дней, а современное положение в мире, России, но главным образом – в Липецкой области вы можете отслеживать на GOROD48. Мы работаем 24/7 и всегда честно стараемся, чтобы вы не пропустили ничего важного и полезного. Ждём вас на электронных страницах снова и снова!
Комментарии (1)

Гость
10 минут назад
Опять ошибки в словах,кто это печатает? Больно смотреть,кровь из глаз скоро пойдет.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
