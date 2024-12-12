Выходные в Липецке: наука крепких яиц – как и где подготовиться и отпраздновать Пасху

На выходных нас ждут гастроли, концерты, запуск аттракционов в парке Победы и яркий футбол.

Столбик термометра на выходных вновь пойдёт вверх: в субботу, 11 апреля, будет от +7 до +9 градусов, а в воскресенье, 12 апреля – уже от +11 до +13 градусов. В течение обоих дней возможны небольшие дожди.





















Вечером 11 апреля пасхальные богослужения начнутся во всех православных храмах Липецкой области, продолжатся на Пасху 12 апреля и в течение всей следующей недели (0+).









11 апреля в 12:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) как раз и пройдёт мастер-класс по росписи яиц в технике «Крапанка» (6+).









Расписывать и декорировать научат в технике декупажа. В итоге гости создадут оригинальный (оригинальный ли?) подарок близком к празднику.





Программа с космическим уклоном, аниматоры в соответствующих костюмах и сбор у фонтана.









Совместно с Липецким государственным оркестром русских народных инструментов под управлением главного дирижера Василия Моисеенко выступит музыкальная сборная в составе; Ирина Стачинская (флейта), Александра Скрозникова (мандолина), Михаил Турпанов (фортепиано) – все Москва и Александр Веретенников (аккордеон) – Хабаровск.













11 апреля в 19:33 скоротать субботний вечер в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) поможет концерт группы «Boudoir Trickster» (16+).













Две американские премии «Золотой глобус» за лучший фильм и лучшую женскую роль-2026. Рейтинг на «Кинопоиске» 7,7. После смерти сына Хамнета Агнес остаётся в Стратфорде с детьми, а Уильям Шекспир возвращается в Лондон, чтобы написать пьесу, которая станет одним из его величайших творений.





11 апреля в 14:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) шикарно играющие в этом сезоне липецкие футболисты обещают одержать вторую подряд победу над «Ротором-2» из Волгограда (6+).









12 апреля праздновать 65-летие полёта первого человека в космос будут:





15:00 в филиале ДК «Рудничного» (ул. Одоевского, 10) – праздничная концертная программа (6+).









Алексей Акиндинов, "Завтрак Гагарина". Добавить бы ещё сюда пару крашеных яиц и вышел бы рисунок, отлично изображающий день космонавтики-2026. Кстати, в СССР это был чуть ли не главный праздник атеизма

11:00 «Приключения Тома Сойера» (6+).

18:00 «Винни-Пуховские чтения». Е.Гришковец (18+).













14:00 «Невероятные приключения Элли в волшебной стране» (6+).

11 апреля в 11:00 и в 13:00 «Саамская сказка» (12+).





У Бабушки Пурги есть любимая внучка – Маленькая Метель, хитренькое существо, похожее на озорную, капризную девчонку, которое не хочет помогать другим, трудиться и делает все только для себя. Но однажды ей придётся спасать нового друга - маленького мальчика, который заблудился в снегах. А для этого нужно побороть свои капризы и эгоизм.









Выходные, Пасху и день космонавтики отметим танцами – композицией «Вслед за мечтой» в исполнении образцового театра «Талисман», руководителем которого является почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник образования Липецкой области Оксана Буева.Зажигательный номер на сцене ОЦКНТ сняли Аркадий и Максим Свиридовы.11 апреля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду жителям частного сектора на улицах 30 лет Октября, Абрикосовой, Ануфриева, Барабанщикова, Басинского, Бахаева, Васильковой, Грушевой, Земляничной, Знаменского, Красивой, Кротевича, Малиновой, Надежды, Папанина, Полунина, Ромашковой, Славянской, Сливовой, Чайковского, Щорса, переулков Виноградного, Каштанового, Жасминового, проезда Лузана.Свет на выходных отключать никому не планируют.День накануне церковного праздника называется Великой субботой. В это день нельзя: суетиться и сквернословить, выполнять тяжёлую работу и … выкидывать мусор. А на Пасху запрещено скорбеть и плакать, спать до обеда и лениться, ограничивать себе в еде, отказывать нищим в милостыне. На Пасху принято «христосоваться», т.е. сообщать друг другу весть о воскрешении Христа и дарить крашенки - расписные яйца.Гости научатся превращать обычное яйцо в произведение искусства с помощью восковых точек и ярких красок. С собою необходимо иметь 2 белых куриных яйца, всё остальное выдадут на месте.11 апреля в 13.00, 14.00 и в 15.00 в пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) будут учить расписывать самые крепкие яйца - из гипса11 апреля в 17:00 в парке Победы начнут праздновать и День космонавтики, организовав анимационную программу «Выходи гулять»А 12 апреля в 11:00 под знаменитый гагаринский призыв «Поехали!» в парке Победы запустят аттракционы. Работать они будут до 18 часов (кассы закроются в 17:45).11 апреля в 16:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) представят яркую программу для всей семьи «Музыка русских сказок»Прозвучат «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова, сюита из балета «Конек Горбунок» Р.Щедрина и другие произведения. Состоится мировая премьера сюиты для квартета солистов и оркестра «Кодовые знаки русской души» Ю.Воронцова.Прозвучат Аккордеон, саксофон, гитара, электронный бит и синтезаторы. Группа смешивает ураганные ритмы свинга, душевное кабаре и современный грув. Нам такое надо!11 апреля в 16:00 в Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) устроят публичный показ фильма «Хамнет: История вдохновившая «Гамлета». США, Великобритания, 2025. История, драма. Режиссёр Хлоя ЧжаоДжесси Бакли, Пол Мескал, Эмили Уотсон.Липецк наконец-то вернул себе статус футбольного города. На первый матч с белгородским «Салютом» пришли 4 тысячи болельщиков, неделю назад на игру с обнинским «Квантом» – около 3-х тысяч. И никто не ушёл разочарованным! Ансамбль именитых футболистов, поигравших в РПЛ и первой лиге, закатывает зрелищные спектакли на поле! А за полтора часа до самой игре в 13:30 перед Северной трибуной начнёт работать фан-зона. Для болельщиков исполнит соло самый известный барабанщик Липецка Дмитрий Хмыз. А ещё будут конкурсы, призы, розыгрыши, развлечения. Футбол в Липецка – уже давно не просто спорт, а отличное место для похода всей семьёй.12:00 в библиотечно-информационном центре «Рудничный» (ул. Юношеская, 23) – познавательный час «Покорители космоса»14:00 в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) – праздничная концертная программаЛипецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная. 2)18:00 «Обломов». По роману И.А.ГончароваВ Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) продолжаются гастроли коллег из Мичуринска:12 апреля в 11:00 и в 14:00 «Колобок»4 из 10 липчан мечтают о полёте в космос (мечтать не вредно). Отказались бы от такой возможности, даже если бы она представилась 52% земляков.