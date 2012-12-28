Липецким избирателям предстоит запомнить новые номера одномандатных округов

В Липецкой области перед выборами депутатов Государственной Думы девятого созыва скорректирована нумерация одномандатных избирательных округов.

Количество округов в регионе не изменилось — их по-прежнему два, но цифровые обозначения стали иными.Как сообщили в избирательной комиссии Липецкой области, Липецкий одномандатный округ, который в предыдущих кампаниях 2016 и 2021 годов фигурировал под номером 114, теперь значится как 115-й. Левобережный округ вместо прежнего 115-го получил номер 116.Причина сдвига — общефедеральная корректировка, вызванная появлением в составе России новых субъектов. Для Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сформированы собственные одномандатные округа, что повлекло за собой изменение нумерации в ряде регионов, включая Липецкую область.Полномочия окружных избирательных комиссий №115 и №116 с 3 апреля возложены на Избирательную комиссию Липецкой области. Соответствующее постановление принято Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.В границах округов произошли лишь незначительные уточнения. В состав Липецкого округа №115 вошли Советский и Правобережный округа Липецка, а также Лебедянский, Липецкий, Чаплыгинский, Елецкий, Данковский, Краснинский муниципальные округа, Лев-Толстовский район, город Елец. Число зарегистрированных избирателей здесь составляет 441 351 человек.Левобережный одномандатный округ №116 объединяет Октябрьский и Левобережный округа города Липецка, а также Задонский, Добровский, Грязинский, Измалковский, Тербунский, Усманский, Долгоруковский, Добринский, Воловский, Хлевенский, Становлянский муниципальные округа. На его территории насчитывается 440 815 избирателей.Выборы в Государственную думу Российской Федерации девятого созыва пройдут в период с 18 по 20 сентября 2026 года