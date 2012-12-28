«Скажите «пончик»!»: классическая многоходовка мошенников лишила пенсионерку двух миллионов
Аферисты оплатили 68-летней жительнице Липецкой области номер в московской гостинице, чтобы завладеть ее деньгами.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, 68-летней женщине позвонили с сообщением об ошибке в расчёте пенсии. Звонивший представился сотрудником Пенсионного фонда и уговорил пенсионерку продиктовать паспортные данные и номер СНИЛС для «исправления недочётов».
Спустя какое-то время с ней связался уже лжеработник спецслужб, который сообщил, что якобы зафиксировал незаконное оформление трёх кредитов на её имя и переводы денег в недружественную страну. Личные сбережения женщины на электронном счёте, по словам мошенников, получили специальную «защитную метку» силовых структур, но для полной безопасности их следовало обналичить и передать через посредников «проверенным людям».
Пенсионерка сняла все накопления и на такси отправилась в Москву. Аферисты позаботились о её удобстве: они заранее оплатили гостиничный номер, где женщина переночевала. На следующий день в столице она встретилась с незнакомкой и назвав кодовое слово «пончик», передала ей все деньги.
Вернувшись домой, жертва попыталась связаться с кураторами, но те перестали выходить на связь — только тогда она осознала, что её обманули. За пять дней общения мошенникам удалось завладеть почти 2 миллионами рублей.
Следователем группы по расследованию преступлений на территории Краснинского района МО МВД России «Лебедянский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается.
