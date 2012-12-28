Жесткая авария на улице Папина: проезд перекрыт
Происшествия
Дело об убийстве в «Мяте» может приобрести новый поворот
Происшествия
Врачу за смертельную инъекцию лидокаина грозит до шести лет заключения
Происшествия
Резня в баре на Виктора Музыки: дело передается в суд
Происшествия
Пропавшую 15-летнюю девочку нашли
Происшествия
Липецк встал в предпасхальных пробках
Общество
«КамАЗ» въехал в жилой дом: водитель арестован на 10 суток
Происшествия
Жители села Боринского готовы пересесть на лодки
Общество
В Липецкой области температура начинает расти
Погода в Липецке
65-летний мужчина попался пьяным за рулём мотоблока
Происшествия
Читать все
Жесткая авария на улице Папина: проезд перекрыт
Происшествия
Пропавшую 15-летнюю девочку нашли
Происшествия
«Скажите «пончик»!»: классическая многоходовка мошенников лишила пенсионерку двух миллионов
Происшествия
«Скоро праздник Пасхи. Кто-то будет радоваться, собираться с близкими… А мы пьем успокоительные»
Общество
Жителя Липецкой области обвиняют в оправдании терроризма
Происшествия
В Липецке 16-летний подросток украл мопед
Происшествия
Выходные в Липецке: наука крепких яиц – как и где подготовиться и отпраздновать Пасху
Общество
В колонию пытались перебросить девять мобильников
Происшествия
Липецкая вечЁрка: под «скорую» в наушниках, дело о резне в баре и домофонный вандал попался на краже
Общество
У театра Толстого проведен пробный запуск фонтанов
Общество
Читать все
Общество
697
сегодня, 10:23
2

«Скоро праздник Пасхи. Кто-то будет радоваться, собираться с близкими… А мы пьем успокоительные»

Жители Сырского жалуются на подтопление своих участков из-за здания, перекрывшего отвод воды. Дело дошло до конфликтов.

В социальных сетях опубликованы несколько обращений жителей улицы Калинина пригородного села Сырское. По их словам, до 2016 года вода с участков отводилась через ров на Воронежском шоссе, но затем на канаве было построено здание, в котором сейчас располагаются магазины. Подвал нового здания регулярно заполняется водой, ее откачивают, и в итоге, топит три участка вместе с домами —  Калинина, 7А, 9, 11. Во время дождей которые идут все эти дни, участки превратились в пруды, по которым плавают утки.

«Подвалы затоплены. Фундаменты размываются. Урожай гибнет. С годами вода уже стала постоянно находится под домами и вымывать грунт, вследствие чего в одном доме два раза местами обрушился потолок, мебель покосилась, окна пластиковые перекосились и трещат, в другом доме линолеум пузырями вздыбился, в домах постоянная сырость и сквозняк. И нам некуда отводить эту воду с участков, ждем пока все само высохнет, а в дождливое лето живем в болоте. Мы живем в постоянном страхе — что в следующий дождь вода снова придет в наши дома», — говорится в обращении жителей улицы.

В одном из подтапливаемых домов, по данным авторов обращения, живут инвалид второй группы и его мать-пенсионерка, во втором два человека в возрасте 75 лет.

Владельцы здания на Воронежском шоссе, как написали жители улицы, объясняют потопы стоком воды с дороги. При этом ранее жители улицы Калинина неоднократно обращались в местные органы. В ответ на запросы им было рекомендовано «справляться самим», поскольку речь идет о частном секторе.

В какой-то момент на улицу представители администрации, которые сделали замечание лицам, осуществлявшим слив воды.

«Как только они скрылись — слив воды на наши участки продолжился. Как будто ничего и не было. Негласно нам дали понять: «Лучше не связывайтесь. Там серьёзные люди», — говорится в обращении.

Конфликт приобрел новую остроту, когда вода начала переливаться через дорогу и затапливать участки соседей авторов обращения. Одна из авторов, рассказала, что её «схватили за грудки и бросили об забор». Люди, требовавшие отвести воду, стучали по окнам лопатами и выкрикивали угрозы.

Жильцы трех домов, среди которых есть инвалид второй группы, отмечают, что не имеют финансовой возможности самостоятельно откачивать воду с участков или прокладывать дренажные системы. Они просили местные власти проложить трубу под дорогой для отвода воды или хотя бы откачать ее от домов, но получили отказ со ссылкой на отсутствие средств в бюджете села.

«Скоро праздник Пасхи. Кто-то будет радоваться, собираться с близкими… А мы пьем успокоительные и лекарства от давления, боимся выходить из дома, живем в постоянном страхе», — пишут жители улицы Калинина.
Комментарии (2)

Александр Н.
14 минут назад
Это несерьёзные люди,а субъекты без стыда и совести,а власть в который раз показывает,что на людей им наплевать.
серьёзные люди
сегодня, 10:33
Сегодня ты серьёзный людина, а завтра сроки многолетние дают . Серьёзные люди закончились, настала иная пора.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
