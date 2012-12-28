«Скоро праздник Пасхи. Кто-то будет радоваться, собираться с близкими… А мы пьем успокоительные»

Жители Сырского жалуются на подтопление своих участков из-за здания, перекрывшего отвод воды. Дело дошло до конфликтов.
«Подвалы затоплены. Фундаменты размываются. Урожай гибнет. С годами вода уже стала постоянно находится под домами и вымывать грунт, вследствие чего в одном доме два раза местами обрушился потолок, мебель покосилась, окна пластиковые перекосились и трещат, в другом доме линолеум пузырями вздыбился, в домах постоянная сырость и сквозняк. И нам некуда отводить эту воду с участков, ждем пока все само высохнет, а в дождливое лето живем в болоте. Мы живем в постоянном страхе — что в следующий дождь вода снова придет в наши дома», — говорится в обращении жителей улицы.
В одном из подтапливаемых домов, по данным авторов обращения, живут инвалид второй группы и его мать-пенсионерка, во втором два человека в возрасте 75 лет.
Владельцы здания на Воронежском шоссе, как написали жители улицы, объясняют потопы стоком воды с дороги. При этом ранее жители улицы Калинина неоднократно обращались в местные органы. В ответ на запросы им было рекомендовано «справляться самим», поскольку речь идет о частном секторе.
В какой-то момент на улицу представители администрации, которые сделали замечание лицам, осуществлявшим слив воды.
«Как только они скрылись — слив воды на наши участки продолжился. Как будто ничего и не было. Негласно нам дали понять: «Лучше не связывайтесь. Там серьёзные люди», — говорится в обращении.
Конфликт приобрел новую остроту, когда вода начала переливаться через дорогу и затапливать участки соседей авторов обращения. Одна из авторов, рассказала, что её «схватили за грудки и бросили об забор». Люди, требовавшие отвести воду, стучали по окнам лопатами и выкрикивали угрозы.
Жильцы трех домов, среди которых есть инвалид второй группы, отмечают, что не имеют финансовой возможности самостоятельно откачивать воду с участков или прокладывать дренажные системы. Они просили местные власти проложить трубу под дорогой для отвода воды или хотя бы откачать ее от домов, но получили отказ со ссылкой на отсутствие средств в бюджете села.
«Скоро праздник Пасхи. Кто-то будет радоваться, собираться с близкими… А мы пьем успокоительные и лекарства от давления, боимся выходить из дома, живем в постоянном страхе», — пишут жители улицы Калинина.
