11.04.2026 11:45
Проезд к Войсковой Казинке и Новотроицкому после паводка полностью открыт
В Долгоруковском округе сняты ограничения на переправах к двум сёлам, насыпи и дороги к ним отремонтированы.
Как сообщил глава Долгоруковского округа Андрей Тимохин, в Новотроицком полностью отсыпана разрушенная водой насыпь. На территории Войсковой Казинки выполнена планировка участка, пострадавшего от паводка. Подъезд к низководному мосту расчищен, и транспорт сейчас следует по нему без сбоев в обычном режиме.
Уровень воды в реке Олым поднялся 22 марта. В Долгоруковском район оказались подтоплены низководные переправы к селам Русская Казинка, Новотроицкое, Войсковая Казинка.
