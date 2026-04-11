Проезд к Войсковой Казинке и Новотроицкому после паводка полностью открыт

В Долгоруковском округе сняты ограничения на переправах к двум сёлам, насыпи и дороги к ним отремонтированы.

В Долгоруковском округе восстановлено штатное движение по переправам, которые ранее оказались в зоне подтопления. Жители сёл Войсковая Казинка и Новотроицкое теперь могут беспрепятственно добираться до районного центра. Специалисты оперативно отремонтировали подъездные пути и сами переходы через водные преграды.Как сообщил глава Долгоруковского округа Андрей Тимохин, в Новотроицком полностью отсыпана разрушенная водой насыпь. На территории Войсковой Казинки выполнена планировка участка, пострадавшего от паводка. Подъезд к низководному мосту расчищен, и транспорт сейчас следует по нему без сбоев в обычном режиме.Уровень воды в реке Олым поднялся 22 марта. В Долгоруковском район оказались подтоплены низководные переправы к селам Русская Казинка, Новотроицкое, Войсковая Казинка.