В районе Тракторного отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 13 апреля без холодной воды временно останется часть района Тракторного, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Краснознаменной, №№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, стр. 1/1, стр. 5/8 по улице Юбилейной, №№ 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, соор. 2а, соор. 4а по улице Ибаррури, №№ 1, 4, 5, 10, 9, 13, 12, 15 по улице Бачурина, №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 по улице 6-й Гвардейской Дивизии, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,18 по улице Шаталовой, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 по улице Молодежной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13 ,15, 17, 19, 21 по улице Кондарева, №№ 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13 ,13а, 13б ,15, 15а по улице Жуковского.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.