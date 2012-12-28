За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Спорт
сегодня, 19:59
Игрок липецкой команды по мини-футболу вывел сборную Кыргызстана в финал Кубка Азии-2026
Аскарбеков забивал победные голы и отдавал решающие голевые передачи.
И не просто помог, а сыграл одну из ключевых ролей. Отборочный турнир группа «F» прошёл в Бишкеке. В первом матче киргизы довольно легко обыграли команду Восточного Тимора – 9:1.
А вот уже со сборной Палестины пришлось попотеть: хозяева паркета проигрывали, но всё-таки вырвали волевую победу – 2:1. Победный мяч как раз на счету Аскарбекова.
Сборная Кыргызстана, которая участвует в международных соревнованиях. Наш парень второй слева
В завершающей игре Кыргызстан взял верх над Узбекистаном – 3:2. И на этот раз Мухамед оказался причастен к победному мячу: именно он сделал решающую голевую передачу на Кайрата Кубанычова, который и поставил победную точку в матче.
24-летний Мухамед Аскарбеков перешёл в Липецкий мини-футбольный клуб минувшим летом. В своей стране он считается одним из лучших игроков: чемпион Кыргызстана 2022 года, обладатель Кубка Кыргызстана 2022, 2024 годов, лучший игрок Кубка Кыргызстана 2024 года. Карьеру в России он начал с выступления в Высшей лиге за тульский ТЗМС, за который в прошлом сезоне провёл 16 матчей и забил 4 мяча.
Напомним, что в прошлом сезоне два футболиста из липецкой команды 23-летний Геворг Мнацаканян и 31-летний Артур Мелконян выступали за сборную Армении. Правда, ни один из них дольше одного сезона в Липецке не задержался.
