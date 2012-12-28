Игрок липецкой команды по мини-футболу вывел сборную Кыргызстана в финал Кубка Азии-2026

Аскарбеков забивал победные голы и отдавал решающие голевые передачи.

И не просто помог, а сыграл одну из ключевых ролей. Отборочный турнир группа «F» прошёл в Бишкеке. В первом матче киргизы довольно легко обыграли команду Восточного Тимора – 9:1.





А вот уже со сборной Палестины пришлось попотеть: хозяева паркета проигрывали, но всё-таки вырвали волевую победу – 2:1. Победный мяч как раз на счету Аскарбекова.









Сборная Кыргызстана, которая участвует в международных соревнованиях. Наш парень второй слева

В завершающей игре Кыргызстан взял верх над Узбекистаном – 3:2. И на этот раз Мухамед оказался причастен к победному мячу: именно он сделал решающую голевую передачу на Кайрата Кубанычова, который и поставил победную точку в матче.









24-летний Мухамед Аскарбеков перешёл в Липецкий мини-футбольный клуб минувшим летом. В своей стране он считается одним из лучших игроков: чемпион Кыргызстана 2022 года, обладатель Кубка Кыргызстана 2022, 2024 годов, лучший игрок Кубка Кыргызстана 2024 года. Карьеру в России он начал с выступления в Высшей лиге за тульский ТЗМС, за который в прошлом сезоне провёл 16 матчей и забил 4 мяча.