Задержанный в Санкт-Петербурге иностранец выслушал приговор за убийство и угон в Усмани

Усманский районный суд приговорил 51-летнего гражданина Узбекистана к 9,5 года колонии строгого режима за убийство и угон автомобиля.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, преступления были совершены ещё 9 лет назад. 29 октября 2016 года в ходе конфликта подсудимый не менее 4 раз ударил доской по голове усманца, у которого работал на небольшом производстве по производству поддонов. От полученных травм потерпевший скончался.Затем вместе с другим работником (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) он угнал автомобиль «Шевроле Нива», принадлежащий потерпевшему, на котором они хотели уехать в Узбекистан.В июле 2024 года мужчина был задержан в Санкт-Петербурге и дал признательные показания.По решению суда в пользу супруги и двоих сыновей потерпевшего осужденный также должен выплатить компенсацию морального вреда — по миллиону рублей каждому.