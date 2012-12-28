Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Происшествия
59 минут назад
Задержанный в Санкт-Петербурге иностранец выслушал приговор за убийство и угон в Усмани
Гражданин Узбекистана получил 9,5 лет колонии строгого режима и должен выплатить родственникам убитого в общей сложности три миллиона рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, преступления были совершены ещё 9 лет назад. 29 октября 2016 года в ходе конфликта подсудимый не менее 4 раз ударил доской по голове усманца, у которого работал на небольшом производстве по производству поддонов. От полученных травм потерпевший скончался.
Затем вместе с другим работником (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) он угнал автомобиль «Шевроле Нива», принадлежащий потерпевшему, на котором они хотели уехать в Узбекистан.
В июле 2024 года мужчина был задержан в Санкт-Петербурге и дал признательные показания.
По решению суда в пользу супруги и двоих сыновей потерпевшего осужденный также должен выплатить компенсацию морального вреда — по миллиону рублей каждому.
