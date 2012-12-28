Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью

На Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка, обрушившаяся на Землю огненным дождем.

По данным Института космических исследований (ИКИ) РАН 28 сентября на Солнце произошла импульсивная вспышка класса М6.4. В космос были выброшены огромные массы плазмы. На Земле 28-29 сентября отмечалось повышенное давление и сильная солнечная активность. Так называемое «Северное сияние» снова фиксировали в разных широтах, не только в арктической зоне.Так постоянный наблюдатель за небом, «ловец северных сияний» Светлана Кошкарова сфотографировала северное сияние в селе Кореневщино Добровского района.