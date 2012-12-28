«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
сегодня, 07:41
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
На Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка, обрушившаяся на Землю огненным дождем.
Так постоянный наблюдатель за небом, «ловец северных сияний» Светлана Кошкарова сфотографировала северное сияние в селе Кореневщино Добровского района.
