Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
Юный ельчанин задержан за распространение наркотиков
Происшествия
Украденные 50 плиток шоколада придётся отработать
Происшествия
Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ
Происшествия
Липецкие хоккеисты обыграли… «Липецк»
Спорт
Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине
Общество
Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных
Спорт
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
Общество
580
сегодня, 07:41

Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью

На Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка, обрушившаяся на Землю огненным дождем.

По данным Института космических исследований (ИКИ) РАН 28 сентября на Солнце произошла импульсивная вспышка класса М6.4. В космос были выброшены огромные массы плазмы. На Земле 28-29 сентября отмечалось повышенное давление и сильная солнечная активность. Так называемое «Северное сияние» снова фиксировали в разных широтах, не только в арктической зоне.

Так постоянный наблюдатель за небом, «ловец северных сияний» Светлана Кошкарова сфотографировала северное сияние в селе Кореневщино Добровского района.
северное сияние
0
0
0
2
0

