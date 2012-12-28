В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата

Полиция вернула крупную сумму денег, похищенную жителем района из банковского терминала.

Нет доступных к воспроизведению файлов

В Лев-Толстовское отделение полиции обратилась 52-летняя местная жительница с заявлением о пропаже 150 000 рублей.Сотрудники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили причастность к инциденту 61-летнего жителя Лев-Толстовского района.Следствие выяснило, что потерпевшая пыталась снять деньги в отделении банка утром 24 сентября, но отказалась от операции, когда банкомат предложил купюры мелкого номинала. Не завершив транзакцию, женщина покинула отделение.Воспользовавшись ситуацией, следующий клиент обнаружил деньги в купюроприемнике и присвоил их.Подозреваемый полностью признал вину и добровольно вернул похищенную сумму. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.Зарегистрируйтесь на нашем сайте, подпишитесь в соцсетях, получайте достоверную и объективную информацию о событиях в городе, стране и мире.