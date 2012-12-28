Все новости
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
«Металлург» в Рязани будет судить самый юный арбитр в истории клуба
Спорт
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
Автобусы маршрутов №347 и №315 временно не будут заезжать на старую сокольскую автостанцию
Общество
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
Сезон клещей ещё не прошёл: покусаны 5,8 тысячи человек
Здоровье
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4550 человек
Здоровье
За выходные в 10 ДТП пострадали 7 человек
Общество
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
Происшествия
596
33 минуты назад
1

В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата

Полиция вернула крупную сумму денег, похищенную жителем района из банковского терминала.

Нет доступных к воспроизведению файлов
В Лев-Толстовское отделение полиции обратилась 52-летняя местная жительница с заявлением о пропаже 150 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили причастность к инциденту 61-летнего жителя Лев-Толстовского района.

Следствие выяснило, что потерпевшая пыталась снять деньги в отделении банка утром 24 сентября, но отказалась от операции, когда банкомат предложил купюры мелкого номинала. Не завершив транзакцию, женщина покинула отделение.

Воспользовавшись ситуацией, следующий клиент обнаружил деньги в купюроприемнике и присвоил их.

Подозреваемый полностью признал вину и добровольно вернул похищенную сумму. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

кража
1
0
0
0
2

Комментарии (2)

Сначала новые
Странно?
23 минуты назад
А "женщине" мелкие купюры уже не деньги? Отказалась, так отказалась...
Ответить
