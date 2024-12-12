14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
В России Росреестр насчитал 8 «именных» городов: В Липецкой области таких топонимов более полусотни
Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Общество
170
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Всё самое главное про наступивший день.
Столбик термометра днём не поднимется выше 8-10 градусов, то и дело будут приниматься небольшие дожди.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Аксакова, 1, 2, 3, 4, 6, 7;
- ул. Баумана;
- ул. Бородинская, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76;
- ул. Брюллова,7а;
- ул. Дружбы, 1а, 1а/1, 1а/2, 32, 32а, стр.32;
- ул. Газина, 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 12, 12а, 14а;
- ул. Ковалева, 93а, 99, 99б, 101, 101а, 101/1, 102, 101б, вл.103, 105 стр.1 ,107д, 105/2, 105/1, 107в, 105а, 109, 109а, 111/1, 113г, 113в, 111г, 111д, 111 вл.1, 111 вл.2, 111 вл.3, 109г, 109в, 111а, 111б, 111а стр.1, 115б, 111в, стр.115/3, стр.115а/1, 115/7, 109д, вл.109д, 109м, 109е, 113а, 113 стр.1, 109к, 111, 111 лит.г, 111 стр.4, 111 стр.2, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115/61,15/4, 115ж, 121а, 117, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, стр.119е к.1, 126б, 127а, 128 стр.1, вл.129/2, вл.129/3, вл.129, вл.129а, вл.129/4, 128, 128 стр.1, 131 стр.1, 131а, стр.131б, вл.131в, вл.130, 130, 130а стр.1, 130а, вл.133а, вл.132/1, стр.133б, 130б, вл.130, вл.132, вл.132а, вл.134, 134а, 136, 136 стр.1, 138, 140;
- ул. Курако 1, 1а, 2, 3;
- ул. Кутузова 1, 2, 3, 5;
- ул. К.Цеткин, 111, вл. 1, вл. 8а, вл. 8б, 1, 9, вл. 7, 10 вл. 5, 1а стр.7, 1а стр.1, 1а, 1 стр.1, вл. 33, 33 стр.1, вл 33 стр.1, стр.10б, 12, вл.14а;
- ул. Мамина-Сибиряка 2, 4, 1а;
- ул. Пожарского, 1а;
- ул. Римского-Корсакого, 1а, 1а к.2, 1б, 1в, 1в/2, 1ж, стр.1к, 4д, вл. 4в, стр.1д, 3а стр.2, вл. 3б, 3а стр.1, 2в, 10а стр.1, 10а, 2б, 2а, 6а, 6б, 6г, вл. 6в, 6е, 8а, 8б, стр.8, 10б, вл.10а, вл. 31;
- ул. Смыслова 1, 3, 4;
- ул. Студеновская;
- ул. Тамбовская 1, 6;
- ул. Ушинского 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 6а, 6б, 8, 8/1, 8г, 8д,9, 9/1, 9/2, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 17/2, 17б, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 43, 54, 56, 58, 60, 76, 78, 80, 82;
- ул. Франко 2, 3, 4, 6, 8;
- ул. Челюскинцев 1, 2, 3, 4;
- ул. Шоссейная, 2;
- ул. Энгельса, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5а, 5б, 7а;
- пер. Больничный 1, 2, 3, 4;
- пл. Горскова, 1;
- пл. Заводская 1, 1/1, 1е, 1к, 1д, 1л, 9в, 9а/1, 9а, 9, 9/1, 15, 3/3, 3/4, 3/2, 13, 13а, 2, 3а, 2б, 3б, 3б/1, вл.1, 1а, 1 стр.1, 3, 5, 1б,13, 4, 6, 8, 8а, 10;
- пл. Константиновой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 останется без электроэнергии дом на улице Детской, 15а.
Пробки
Понедельник – день тяжёлый, в том числе и из-за интенсивного движения. Узнавать о заторах и маршрутах их объезда удобно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.
Целоваться сегодня – ни-ни
29 сентября – Всемирный день сердца. Сегодня принято напоминать о необходимости профилактики сердечных заболеваний. По данным ВОЗ, в мире проблемы с сердцем и кровеносными сосудами являются основной причиной смерти во всем мире, ежегодно унося жизни 17,9 миллиона человек.
Эдит Пиаф
В ЛГАТД им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжается фестиваль «Липецкие тетральные встречи. В 19:00 на сцене спектакль Пиаф. Любовь не по нотам...» (12+).
Моноспектакль артистки Олеси Казанцевой по текстам и песням знаменитой французской певицы Эдит Пиаф. Все песни в живом исполнении!
Концерт
Послушать музыку сегодня можно в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2). Правда, концерт в 16:00 будет виртуальным т.е. действие покажут на большом экране, а звук воспроизведут с помощью профессиональной акустической аппаратуры.
День музыки
Мелодии будут звучать и в Детской школе искусств №1 им. М.И. Глински. В 18:00 здесь состоится концерт лучших воспитанников учебного заведения, посвящённый Международному дню музыки (6+).
Семейные ценности
25% липчан полагают, что вступать в брак для рождения ребенка не обязательно, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.
31% горожан считают брак не обязательным, но желательным. Доля тех, кто считает, что жениться или выходить замуж необходимо, составляет 38%.
Дорогие липчане! Вот уже и октябрь готовимся встречать на этой неделе в бесконечном круговороте событий. Жители Липецка уже много-много лет черпают свежую информацию о жизни родного региона на GOROD48. С нами вы определённо не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать новости. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!
0
0
0
3
1
Комментарии