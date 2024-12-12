Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться

Всё самое главное про наступивший день.

Столбик термометра днём не поднимется выше 8-10 градусов, то и дело будут приниматься небольшие дожди.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





















Отключение света

С 9:00 до 17:00 останется без электроэнергии дом на улице Детской, 15а.









29 сентября – Всемирный день сердца. Сегодня принято напоминать о необходимости профилактики сердечных заболеваний. По данным ВОЗ, в мире проблемы с сердцем и кровеносными сосудами являются основной причиной смерти во всем мире, ежегодно унося жизни 17,9 миллиона человек.













В ЛГАТД им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжается фестиваль «Липецкие тетральные встречи. В 19:00 на сцене спектакль Пиаф. Любовь не по нотам...» (12+).









Послушать музыку сегодня можно в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2). Правда, концерт в 16:00 будет виртуальным т.е. действие покажут на большом экране, а звук воспроизведут с помощью профессиональной акустической аппаратуры.













Мелодии будут звучать и в Детской школе искусств №1 им. М.И. Глински. В 18:00 здесь состоится концерт лучших воспитанников учебного заведения, посвящённый Международному дню музыки (6+).









25% липчан полагают, что вступать в брак для рождения ребенка не обязательно, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.













31% горожан считают брак не обязательным, но желательным. Доля тех, кто считает, что жениться или выходить замуж необходимо, составляет 38%.

- ул. 40 лет Октября, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, стр.4, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 41а, 41а к.1, 43, 45, 47;- ул. Аксакова, 1, 2, 3, 4, 6, 7;- ул. Баумана;- ул. Бородинская, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76;- ул. Брюллова,7а;- ул. Дружбы, 1а, 1а/1, 1а/2, 32, 32а, стр.32;- ул. Газина, 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 12, 12а, 14а;- ул. Ковалева, 93а, 99, 99б, 101, 101а, 101/1, 102, 101б, вл.103, 105 стр.1 ,107д, 105/2, 105/1, 107в, 105а, 109, 109а, 111/1, 113г, 113в, 111г, 111д, 111 вл.1, 111 вл.2, 111 вл.3, 109г, 109в, 111а, 111б, 111а стр.1, 115б, 111в, стр.115/3, стр.115а/1, 115/7, 109д, вл.109д, 109м, 109е, 113а, 113 стр.1, 109к, 111, 111 лит.г, 111 стр.4, 111 стр.2, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115/61,15/4, 115ж, 121а, 117, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, стр.119е к.1, 126б, 127а, 128 стр.1, вл.129/2, вл.129/3, вл.129, вл.129а, вл.129/4, 128, 128 стр.1, 131 стр.1, 131а, стр.131б, вл.131в, вл.130, 130, 130а стр.1, 130а, вл.133а, вл.132/1, стр.133б, 130б, вл.130, вл.132, вл.132а, вл.134, 134а, 136, 136 стр.1, 138, 140;- ул. Курако 1, 1а, 2, 3;- ул. Кутузова 1, 2, 3, 5;- ул. К.Цеткин, 111, вл. 1, вл. 8а, вл. 8б, 1, 9, вл. 7, 10 вл. 5, 1а стр.7, 1а стр.1, 1а, 1 стр.1, вл. 33, 33 стр.1, вл 33 стр.1, стр.10б, 12, вл.14а;- ул. Мамина-Сибиряка 2, 4, 1а;- ул. Пожарского, 1а;- ул. Римского-Корсакого, 1а, 1а к.2, 1б, 1в, 1в/2, 1ж, стр.1к, 4д, вл. 4в, стр.1д, 3а стр.2, вл. 3б, 3а стр.1, 2в, 10а стр.1, 10а, 2б, 2а, 6а, 6б, 6г, вл. 6в, 6е, 8а, 8б, стр.8, 10б, вл.10а, вл. 31;- ул. Смыслова 1, 3, 4;- ул. Студеновская;- ул. Тамбовская 1, 6;- ул. Ушинского 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 6а, 6б, 8, 8/1, 8г, 8д,9, 9/1, 9/2, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 17/2, 17б, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 43, 54, 56, 58, 60, 76, 78, 80, 82;- ул. Франко 2, 3, 4, 6, 8;- ул. Челюскинцев 1, 2, 3, 4;- ул. Шоссейная, 2;- ул. Энгельса, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5а, 5б, 7а;- пер. Больничный 1, 2, 3, 4;- пл. Горскова, 1;- пл. Заводская 1, 1/1, 1е, 1к, 1д, 1л, 9в, 9а/1, 9а, 9, 9/1, 15, 3/3, 3/4, 3/2, 13, 13а, 2, 3а, 2б, 3б, 3б/1, вл.1, 1а, 1 стр.1, 3, 5, 1б,13, 4, 6, 8, 8а, 10;- пл. Константиновой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7.В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц: XXПартсъезда, Арктической, Арсеньева, Бабушкина, Бардина, Баумана, Белоруской, Богатырской, Бородинской, Брестской, Брусничной, Брюллова, Былинной, Васнецова, Вильямса, Водной, Восточной, Высокой, Гражданской, Грибоедова, Д. Бедного, Добролюбова, Доменщиков, Известковой, И.Франко, Карбышева, К.Булавина, К.Либкхнета 1-й, К.Либкхнета 2-й, Ковалёва, Кочеткова, Красной, Куйбышева, Курской, Курчатова, К.Цеткин, Лавочкина, Литейной, Маяковского, Мешкова, Минина, Пархоменко, П.Лумумбы, Прирогова, Пожарского, Производственной, Радищева, Репина, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Северной, Семенова Тян-Шанского, Стасова, Сурикова, Третьякова, Тульской, Хабарова, Цементников, Шоссейной, Энгельса, Энтузиастов, переулков Болотникова, Ермака, Курчатова, Полтавского, Ракетного, Свободного, Тёплого, Чугунного,Понедельник – день тяжёлый, в том числе и из-за интенсивного движения. Узнавать о заторах и маршрутах их объезда удобно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.День сердца сегодня – в медицинской интерпретации, а не в амурной. По народному календарю, 29 сентября – Евфимиев день или Птичья костка. Сегодня принято начинать забой птиц и из заготовки на зиму (курочка из морозильника передаёт привет). Считается, что в этот день поцелую даже с близкими людьми ведут к дальнейшей ссоре.Моноспектакль артистки Олеси Казанцевой по текстам и песням знаменитой французской певицы Эдит Пиаф. Все песни в живом исполнении!Увидеть можно выступление Национального филармонического оркестра, которым управляет дирижер Димитрис Ботинис, солирует Анна Аглатова (сопрано). Исполнят программу из произведений И. Штрауса и Р. Вагнера