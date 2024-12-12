Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Выпавшая с балкона липецкой высотки девушка – москвичка
Происшествия
Печальней нет, наверно, сцены, чем на заправке видеть цены
Неделя 48
На улице Минской из окна выбросили раковину
Происшествия
В центре Липецка отключение воды из-за аварии на сетях водоснабжения
Общество
14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
Происшествия
На Центральном рынке продолжается лето!
Общество
В России Росреестр насчитал 8 «именных» городов: В Липецкой области таких топонимов более полусотни
Общество
«Липецкие театральные встречи» открыла премьера фильма «Никита» о Михалкове
Общество
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
Читать все
На улице Минской из окна выбросили раковину
Происшествия
В центре Липецка отключение воды из-за аварии на сетях водоснабжения
Общество
«Липецкие театральные встречи» открыла премьера фильма «Никита» о Михалкове
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
«Металлург» в Рязани будет судить самый юный арбитр в истории клуба
Спорт
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Общество
Добили изможденных сибиряков
Спорт
Читать все
Общество
170
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться

Всё самое главное про наступивший день.

Дождливо и прохладно

Столбик термометра днём не поднимется выше 8-10 градусов, то и дело будут приниматься небольшие дожди.

DSC_121612.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 40 лет Октября, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, стр.4, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 41а, 41а к.1, 43, 45, 47;
- ул. Аксакова, 1, 2, 3, 4, 6, 7;
- ул. Баумана;
- ул. Бородинская, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76;
- ул. Брюллова,7а;
- ул. Дружбы, 1а, 1а/1, 1а/2, 32, 32а, стр.32;
- ул. Газина, 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 12, 12а, 14а;
- ул. Ковалева, 93а, 99, 99б, 101, 101а, 101/1, 102, 101б, вл.103, 105 стр.1 ,107д, 105/2, 105/1, 107в, 105а, 109, 109а, 111/1, 113г, 113в, 111г, 111д, 111 вл.1, 111 вл.2, 111 вл.3, 109г, 109в, 111а, 111б, 111а стр.1, 115б, 111в, стр.115/3, стр.115а/1, 115/7, 109д, вл.109д, 109м, 109е, 113а, 113 стр.1, 109к, 111, 111 лит.г, 111 стр.4, 111 стр.2, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115/61,15/4, 115ж, 121а, 117, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, стр.119е к.1, 126б, 127а, 128 стр.1, вл.129/2, вл.129/3, вл.129, вл.129а, вл.129/4, 128, 128 стр.1, 131 стр.1, 131а, стр.131б, вл.131в, вл.130, 130, 130а стр.1, 130а, вл.133а, вл.132/1, стр.133б, 130б, вл.130, вл.132, вл.132а, вл.134, 134а, 136, 136 стр.1, 138, 140;
- ул. Курако 1, 1а, 2, 3;
- ул. Кутузова 1, 2, 3, 5;
- ул. К.Цеткин, 111, вл. 1, вл. 8а, вл. 8б, 1, 9, вл. 7, 10 вл. 5, 1а стр.7, 1а стр.1, 1а, 1 стр.1, вл. 33, 33 стр.1, вл 33 стр.1, стр.10б, 12, вл.14а;
- ул. Мамина-Сибиряка 2, 4, 1а;
- ул. Пожарского, 1а;
- ул. Римского-Корсакого, 1а, 1а к.2, 1б, 1в, 1в/2, 1ж, стр.1к, 4д, вл. 4в, стр.1д, 3а стр.2, вл. 3б, 3а стр.1, 2в, 10а стр.1, 10а, 2б, 2а, 6а, 6б, 6г, вл. 6в, 6е, 8а, 8б, стр.8, 10б, вл.10а, вл. 31;
- ул. Смыслова 1, 3, 4;
- ул. Студеновская;
- ул. Тамбовская 1, 6;
- ул. Ушинского 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 6а, 6б, 8, 8/1, 8г, 8д,9, 9/1, 9/2, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 17/2, 17б, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 43, 54, 56, 58, 60, 76, 78, 80, 82;
- ул. Франко 2, 3, 4, 6, 8;
- ул. Челюскинцев 1, 2, 3, 4;
- ул. Шоссейная, 2;
- ул. Энгельса, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5а, 5б, 7а;
- пер. Больничный 1, 2, 3, 4;
- пл. Горскова, 1;
- пл. Заводская 1, 1/1, 1е, 1к, 1д, 1л, 9в, 9а/1, 9а, 9, 9/1, 15, 3/3, 3/4, 3/2, 13, 13а, 2, 3а, 2б, 3б, 3б/1, вл.1, 1а, 1 стр.1, 3, 5, 1б,13, 4, 6, 8, 8а, 10;
- пл. Константиновой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7.

photo_2024-12-12_07-01-26.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц: XXПартсъезда, Арктической, Арсеньева, Бабушкина, Бардина, Баумана, Белоруской, Богатырской, Бородинской, Брестской, Брусничной, Брюллова, Былинной, Васнецова, Вильямса, Водной, Восточной, Высокой, Гражданской, Грибоедова, Д. Бедного, Добролюбова, Доменщиков, Известковой, И.Франко, Карбышева, К.Булавина, К.Либкхнета 1-й, К.Либкхнета 2-й, Ковалёва, Кочеткова, Красной, Куйбышева, Курской, Курчатова, К.Цеткин, Лавочкина, Литейной, Маяковского, Мешкова, Минина, Пархоменко, П.Лумумбы, Прирогова, Пожарского, Производственной, Радищева, Репина, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Северной, Семенова Тян-Шанского, Стасова, Сурикова, Третьякова, Тульской, Хабарова, Цементников, Шоссейной, Энгельса, Энтузиастов, переулков Болотникова, Ермака, Курчатова, Полтавского, Ракетного, Свободного, Тёплого, Чугунного,

Отключение света

С 9:00 до 17:00 останется без электроэнергии дом на улице Детской, 15а.

c072119wof1fa9nmgizh5lwe0xdahq15.JPG

Пробки

Понедельник – день тяжёлый, в том числе и из-за интенсивного движения. Узнавать о заторах и маршрутах их объезда удобно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.


Целоваться сегодня – ни-ни

29 сентября – Всемирный день сердца. Сегодня принято напоминать о необходимости профилактики сердечных заболеваний. По данным ВОЗ, в мире проблемы с сердцем и кровеносными сосудами являются основной причиной смерти во всем мире, ежегодно унося жизни 17,9 миллиона человек.

_IMG334333.jpg

День сердца сегодня – в медицинской интерпретации, а не в амурной. По народному календарю, 29 сентября – Евфимиев день или Птичья костка. Сегодня принято начинать забой птиц и из заготовки на зиму (курочка из морозильника передаёт привет). Считается, что в этот день поцелую даже с близкими людьми ведут к дальнейшей ссоре.

Эдит Пиаф

В ЛГАТД им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжается фестиваль «Липецкие тетральные встречи. В 19:00 на сцене спектакль Пиаф. Любовь не по нотам...» (12+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

Моноспектакль артистки Олеси Казанцевой по текстам и песням знаменитой французской певицы Эдит Пиаф. Все песни в живом исполнении!

Концерт

Послушать музыку сегодня можно в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2). Правда, концерт в 16:00 будет виртуальным т.е. действие покажут на большом экране, а звук воспроизведут с помощью профессиональной акустической аппаратуры.

p1n3oac7o6czekrawuv8ytw3rix0zzfy.jpg

Увидеть можно выступление Национального филармонического оркестра, которым управляет дирижер Димитрис Ботинис, солирует Анна Аглатова (сопрано). Исполнят программу из произведений И. Штрауса и Р. Вагнера (6+).

День музыки

Мелодии будут звучать и в Детской школе искусств №1 им. М.И. Глински. В 18:00 здесь состоится концерт лучших воспитанников учебного заведения, посвящённый Международному дню музыки (6+).

5li9qka1p111siu3flcciogp65x04ic1.jpg

Семейные ценности

25% липчан полагают, что вступать в брак для рождения ребенка не обязательно, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.

382cb3c1c350a070ab2335913718786b.jpg

31% горожан считают брак не обязательным, но желательным. Доля тех, кто считает, что жениться или выходить замуж необходимо, составляет 38%.

Дорогие липчане! Вот уже и октябрь готовимся встречать на этой неделе в бесконечном круговороте событий. Жители Липецка уже много-много лет черпают свежую информацию о жизни родного региона на GOROD48. С нами вы определённо не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать новости. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!


Сегодня в Липецке
0
0
0
3
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить