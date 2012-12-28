Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Правительство области подкинуло администрации Липецка 111 111 111 рублей 11 копеек на ремонт дорог
В Липецкой области 2,6 тысячи человек пострадали от укусов, оцарапываний и ослюнений животными
Здоровье
139
сегодня, 15:32
4
В Липецкой области 2,6 тысячи человек пострадали от укусов, оцарапываний и ослюнений животными
С начала года случаи бешенства зарегистрированы у четырёх кошек и одной собаки.
Случаи бешенства зарегистрированы у четырёх кошек и одной собаки. В очагах проведены все необходимые профилактические мероприятия.
За восемь месяцев этого года за антирабической помощью по поводу укусов, оцарапываний и ослюнений, нанесенных животными, в медицинские организации области обратились 2623 человека, из них 852 ребенка до 17 лет. От диких животных пострадали 74 человека (2,8 % всех случаев).
2
0
1
1
2
Комментарии (4)