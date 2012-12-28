Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Общество
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Общество
В столкновении «Лады Гранта» с «Киа» погиб водитель отечественного автомобиля
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку
Происшествия
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
Общество
В Липецке из здания магазина украли 11 миллионов рублей
Происшествия
Вариант «А»: подарить цветы и помириться. Вариант «Б»: убить ножом и топором
Происшествия
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки
Погода в Липецке
Сергей Кажакин будет обжаловать приговор
Происшествия
Читать все
На улице Октябрьской у областного суда убрали второстепенный выезд на улицу Карла Маркса
Общество
На мемориальном комплексе площади Героев в Липецке сделают автоматический полив газона
Общество
Правительство области подкинуло администрации Липецка 111 111 111 рублей 11 копеек на ремонт дорог
Общество
Сергей Есенин из Липецкой области утверждает, что он потомок Сергея Есенина.
Общество
Без труда не вытащишь пьяного из пруда: на помощь утопающему пришли спасатели
Происшествия
В Липецкой области 2,6 тысячи человек пострадали от укусов, оцарапываний и ослюнений животными
Здоровье
Статистика: из зарубежных стран липчане предпочитали для отдыха Турцию и Египет
Общество
Припаркованные автомобили регулярно блокируют движение трамваев в Липецке
Общество
23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима
Происшествия
Технический кружок НЛМК поможет получить профессию уже в школе
НЛМК Live
Читать все
Здоровье
139
сегодня, 15:32
4

В Липецкой области 2,6 тысячи человек пострадали от укусов, оцарапываний и ослюнений животными

С начала года случаи бешенства зарегистрированы у четырёх кошек и одной собаки.

28 сентября — Всемирный день борьбы с бешенством. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по состоянию на 19 сентября в Липецкой области зарегистрировано пять случаев бешенства животных (за аналогичный период 2024 года было 18 случаев). Очаги бешенства животных были выявлены в четырёх населенных пунктах.

Случаи бешенства зарегистрированы у четырёх кошек и одной собаки. В очагах проведены все необходимые профилактические мероприятия.

За восемь месяцев этого года за антирабической помощью по поводу укусов, оцарапываний и ослюнений, нанесенных животными, в медицинские организации области обратились 2623 человека, из них 852 ребенка до 17 лет. От диких животных пострадали 74 человека (2,8 % всех случаев).
бешенство
2
0
1
1
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Да уж
57 минут назад
Самое противное, хотя и не опасное на первый взгляд, когда к тебе какая-то шавка подходит и начинает слюнявить. Летом ноги открытые. И, главное, шавки эти с хозяевами, а хозяева говорят: "Вы ей понравились". А мне что делать? Пнуть?
Ответить
Тт
45 минут назад
Согласна с Вашим возмущением. Бультерьеров уже выгуливают в людных местах без намордников и на замечание хозяин тебя же и облает. Живет такой в Липецке на ул. Липовской.
Ответить
Animal planet.
19 минут назад
Согласна с Вашим возмущением. Бультерьеров уже выгуливают в людных местах без намордников и на замечание хозяин тебя же и облает. Живет такой в Липецке на ул. Липовской. А мне нравится когда собака ко мне подбегает и начинает обниматься,даже хозяину не удобно,я говорю пусть,у самого собака,а одежду можно постирать.
Ответить
Да уж
30 минут назад
Согласна с Вашим возмущением. Бультерьеров уже выгуливают в людных местах без намордников и на замечание хозяин тебя же и облает. Живет такой в Липецке на ул. Липовской. Боремся. Возможно не всегда по закону, но по справедливости точно.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить