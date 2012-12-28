В Липецкой области 2,6 тысячи человек пострадали от укусов, оцарапываний и ослюнений животными

С начала года случаи бешенства зарегистрированы у четырёх кошек и одной собаки.

28 сентября — Всемирный день борьбы с бешенством. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по состоянию на 19 сентября в Липецкой области зарегистрировано пять случаев бешенства животных (за аналогичный период 2024 года было 18 случаев). Очаги бешенства животных были выявлены в четырёх населенных пунктах.Случаи бешенства зарегистрированы у четырёх кошек и одной собаки. В очагах проведены все необходимые профилактические мероприятия.За восемь месяцев этого года за антирабической помощью по поводу укусов, оцарапываний и ослюнений, нанесенных животными, в медицинские организации области обратились 2623 человека, из них 852 ребенка до 17 лет. От диких животных пострадали 74 человека (2,8 % всех случаев).