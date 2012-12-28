В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Общество
30 минут назад
В области создано представительство Информационного центра СК России
Новая структура предназначена для оперативной связи СК с населением и немедленного реагирования на информацию о нарушениях закона.
«Такие представительства часть единой цифровой коммуникационной вертикали в системе ведомства, главной целью которой является обеспечение максимального удобства для граждан при обращении в СК России и оперативного реагирования на поступающую информацию о нарушениях закона», — рассказали в управлении, где уже введена должность инспектора по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи. Ее заняла старший лейтенант юстиции Елена Акаткина.
Для оперативной связи со следственным управлением можно воспользоваться следующими каналами:
- официальный аккаунт Информационного центра следственного управления в социальной сети «ВКонтакте»;
- официальная страница инспектора по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи в социальной сети «ВКонтакте».
«На этих площадках жители региона смогут получить актуальную информацию о деятельности следственного управления, задать интересующие вопросы и направить обращение», — рассказали в СУ СК РФ по Липецкой области.
