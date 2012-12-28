Все новости
Общество
153
30 минут назад

В области создано представительство Информационного центра СК России

Новая структура предназначена для оперативной связи СК с населением и немедленного реагирования на информацию о нарушениях закона.

В следственном управлении СК создано представительство Информационного центра Следственного комитета Российской Федерации. 

«Такие представительства часть единой цифровой коммуникационной вертикали в системе ведомства, главной целью которой является обеспечение максимального удобства для граждан при обращении в СК России и оперативного реагирования на поступающую информацию о нарушениях закона», — рассказали в управлении, где уже введена должность инспектора по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи. Ее заняла старший лейтенант юстиции Елена Акаткина.

Для оперативной связи со следственным управлением можно воспользоваться следующими каналами:

- официальный аккаунт Информационного центра следственного управления в социальной сети «ВКонтакте»;

- официальная страница инспектора по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи в социальной сети «ВКонтакте».

«На этих площадках жители региона смогут получить актуальную информацию о деятельности следственного управления, задать интересующие вопросы и направить обращение», — рассказали в СУ СК РФ по Липецкой области.

Следственный комитет
3
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
