Осенняя жара отступила: сегодня до температурного рекорда далеко

По состоянию на 15:00, сегодня воздух в Липецке прогрелся до +27,5 градуса. Как рассказали GOROD48 в Липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до температурного рекорда это далеко: в 2015-м году 23 сентября в Липецке было +29,9 — точно как вчера.Напомним, 22 сентября по всей Липецкой области были установлены абсолютные температурные рекорды. В Липецке вчера было +29,9 градуса — на 1,7 градуса выше предыдущего максимума, отмеченного в 1937 году, во Льве Толстом воздух прогрелся до +29,5, в Ельце — до +29,7, а в Конь-Колодезе и вовсе было +30,3.А уже завтра произойдет резкое похолодание — температура воздуха опустится до 13 -18 градусов тепла.