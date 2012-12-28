Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Погода в Липецке
сегодня, 15:16
Осенняя жара отступила: сегодня до температурного рекорда далеко
Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +27,5 градуса.
Напомним, 22 сентября по всей Липецкой области были установлены абсолютные температурные рекорды. В Липецке вчера было +29,9 градуса — на 1,7 градуса выше предыдущего максимума, отмеченного в 1937 году, во Льве Толстом воздух прогрелся до +29,5, в Ельце — до +29,7, а в Конь-Колодезе и вовсе было +30,3.
А уже завтра произойдет резкое похолодание — температура воздуха опустится до 13 -18 градусов тепла.
