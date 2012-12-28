В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
В Белгороде два человека пострадали в результате атаки беспилотников
На месте работают все оперативные службы.
«Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — добавил глава региона в публикации.
Кроме того, повреждены МКД и автомобиль, а также многоквартирный дом. Борисовский район атаковал один FPV-дрон, Валуйский округ — 26 беспилотников, повреждены 2 частных дома. По Волоконовскому району ВСУ ударили тремя БПЛА.
«В Белгородском районе на поселок Октябрьский, села Бочковка, Варваровка, Красный Октябрь, Нечаевка, Николаевка, Никольское, Новая Нелидовка, Петровка, Салтыково, Стрелецкое и хутор Церковный совершены атаки 19 БПЛА, из которых 11 сбиты. В районе ранены четыре мирных жителя. Все пострадавшие продолжают лечение в больницах», — написал глава региона.
Город Губкин атакован одним беспилотником. Повреждена линия электропередачи на территории предприятия.
Накануне в регионе 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два — в Ракитянском. Гладков выразил свои соболезнования родным и близким погибших.
В Минобороны сообщили, что всего за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 25 БПЛА — над территориями Ростовской области и Краснодарского края, 19 БПЛА — над территорией Белгородской области, 13 БПЛА — над территорией Астраханской области, 10 БПЛА — над территорией Республики Крым, 7 БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА – над акваторией Азовского моря, по три БПЛА — над территориями Ярославской и Волгоградской областей, два БПЛА — над акваторией Черного моря, по одному БПЛА — над территориями Курской и Воронежской областей.
