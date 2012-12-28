Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Здоровье
сегодня, 10:32
5591 житель Липецкой области пострадал от укусов клещей
Присасывание клещей в 69,2% случаев произошло на территориях домов и приусадебных участков.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных для исследования в лаборатории и снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 16,5%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,1%.
Присасывание клещей в 69,2% случаев произошло на территориях домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей на природе (17,1% случаев), в садоводческих товариществах (4,4%), в парках (3,6%) и на кладбищах (1,3%).
Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии, областной клинической инфекционной больницы и областного кожно-венерологического диспансера.
