5591 житель Липецкой области пострадал от укусов клещей

Присасывание клещей в 69,2% случаев произошло на территориях домов и приусадебных участков.

В Липецкой области от укусов клещей пострадал уже 5591 человек, в том числе 2544 ребенка (45,5% всех случаев приходится на детей).По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных для исследования в лаборатории и снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 16,5%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,1%.Присасывание клещей в 69,2% случаев произошло на территориях домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей на природе (17,1% случаев), в садоводческих товариществах (4,4%), в парках (3,6%) и на кладбищах (1,3%).Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии, областной клинической инфекционной больницы и областного кожно-венерологического диспансера.