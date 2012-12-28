Все новости
В России
30
33 минуты назад

Каждая десятая компания планирует сократить штат осенью

Этой осенью 12% компаний планируют сократить персонал — на 4 п.п. больше, чем в конце прошлого года, показал опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Вдвое сократилась доля предприятий, готовых нанимать новых сотрудников: сейчас это лишь четверть, тогда как перед 2025-м их было более половины. Большинство же намерено сохранить действующий штат, сообщают «Известия».

«Первыми персонал начнут сокращать строительные компании: спрос на жилье снижается из-за дорогой ипотеки», — отметил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков добавил, что также сокращения затронут машиностроение, добычу сырья и отдельные сегменты ритейла.

«Наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли: нетехнические специалисты в IT, джуниоры, маркетологи и административный персонал. Компании предпочитают удерживать опытных универсалов», — считает Александр Ветерков.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил, что основная причина роста сокращений заключается в падении потребительского спроса.

«При этом бизнесу приходится удерживать ключевых сотрудников, повышая им зарплаты. Дополнительно влияют рост издержек, повышение налогов и дорогие кредиты», — уточнил Ярослав Кабаков.

По словам доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Коваленко, тенденция к сокращениям также связана и с оптимизацией процессов, а также внедрением новых технологий, включая ИИ.

0
0
0
0
0

